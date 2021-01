Previsão astrológica para sua quinta-feira (21)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros hoje pedem para refletirmos sobre a verdadeira paz como resultado de ambos os lados estarem de acordo, e não de um deles se anular. Debates com respeito e amorosidade constroem bases sólidas para qualquer área. Pense nisso!

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

