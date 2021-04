Previsão astrológica para sexta-feira (9/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta aos exageros! Os astros pedem muito cuidado com os excessos: na comida, na bebida, na maneira de falar… A vida pede equilíbrio. Onde a balança está pendendo mais para um lado do que para o outro? Relacionamentos? Trabalho? Identifique e tome uma atitude sobre isso.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora.