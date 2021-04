Previsão astrológica para sexta-feira (30/04)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Eita, que este dia promete render, inclusive com surpresas no trabalho. A Lua passando a transitar em Capricórnio incentiva a bater metas, render e cumprir tarefas com louvor. Foque nisso e se surpreenda.

Por Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora.