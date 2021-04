Previsão astrológica para sexta-feira (2/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Que tal se aprofundar na história da Páscoa? Conheça mais a fundo o significado por trás desta data comemorativa. O dia está perfeito para aprender, aprofundar-se em algum conhecimento, compartilhar histórias…

