Previsão astrológica para sexta (23/4)

Recado dos Astros: não é porque podemos, que devemos ajudar. Evite ajudar pessoas que não perceberam que precisam de auxílio. Ela não está vendo o que você está vendo por estar de fora da situação. Ajuda na hora errada é como tirar a borboleta antes da hora do casulo. Tudo tem sua hora certa. Aceitar isso é fundamental para ter paz.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

