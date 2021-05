Previsão astrológica para sexta (14/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Algumas vezes, nossa mente pode estar confusa, trazendo uma sensação de que nossa vida está sem rumo. Dica dos Astros: uma boa conversa com alguém que confia pode abrir seus olhos e trazer a solução. Fica a dica!

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.