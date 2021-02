Previsão astrológica para seu sábado (20)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Com Mercúrio voltando ao seu movimento direto, podemos respirar mais aliviadas. Nossa mente começa aos poucos a desanuviar. Que tal marcar aquela conversa com algum amigo? Aprender algo novo? Os astros incentivam e apoiam essas iniciativas hoje.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

