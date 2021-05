Previsão astrológica para segunda (24/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua em Escorpião leva a sentir, pensar e viver as situações do dia com maior intensidade. Inclusive, alguma verdade que você não sabia pode saltar aos seus olhos e pedir uma atitude da sua parte. É hora de encerrar ciclos. Esteja atento.

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora.