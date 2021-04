Previsão astrológica para segunda (12/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

O novo quando chega traz consigo uma outra fase, um ciclo diferente. Só que a Lua no signo de Touro pode não gostar disso, não. Então, tenha calma. Toda mudança vem para nos tornar uma pessoa melhor do que somos. Observe de onde virá o novo e diga: eu te acolho. Pode vir!

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.