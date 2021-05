Previsão astrológica para sábado (8/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Excelente dia para remexer o esqueleto: caminhar, dançar, correr, andar de bicicleta… Nada de ficar parada! Se ficar, existe a chance do mau humor e a irritação surgirem. #xôpreguiça

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.