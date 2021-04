Previsão astrológica para sábado (3/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passando a transitar em Capricórnio torna o dia propício para planejar sua semana. Que tal tirar um tempinho para ver tudo o que precisará ser feito? Surpreenda-se com o sentimento de dever cumprido que surgirá.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.