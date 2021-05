Previsão astrológica para sábado (29/05)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Tão importante quanto produzir é saber parar, descansar sem se sentir culpado por causa disso. Descanse, recarregue suas forças… Mente cansada não vê soluções e muito menos tem ideias novas. Pense nisso.

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.