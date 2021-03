Previsão astrológica para sábado (27)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

O dia está propício para colocar ordem: fazer aquela faxina, separar as roupas e objetos que não usa mais, sem falar de um detox, por exemplo. Topa tirar o dia para organizar a casa, o escritório ou até mesmo hábitos da sua rotina diária, como alimentação, exercício, beber mais água?!

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.