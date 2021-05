Previsão astrológica para sábado (15/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua passando a transitar em Câncer pode trazer algum assunto do passado à tona e fazer você lembrar de algo que não está bem resolvido. Encare isso como uma oportunidade para colocar um ponto final, desapegar e se libertar. Topa?

