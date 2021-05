Previsão astrológica para quinta-feira (27/05)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos astros: não dá para ser feliz sendo a mesma pessoa, fazendo tudo igual como sempre. É hora de expandir e ampliar sua visão sobre a sua vida. O dia está propício para aprimorar e conquistar novas habilidades. Você está aberto a aprender?

