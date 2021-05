Previsão astrológica para quarta-feira (26/05)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Dia importante: primeiro eclipse lunar na Lua cheia em Sagitário chega para pedir mudanças, renascimento, deixar o passado para trás e seguir em frente. Como o chamado para crescer está chegando em você? Esteja atenta.

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.