Previsão astrológica para quarta-feira (2/6)

Vênus passa a transitar no signo de Câncer e, com isso, fica o alerta para excesso de sensibilidade, mistura de assuntos familiares nos relacionamentos a dois e vice-versa. A tendência é que a gente fique mais carente e necessitando de mais atenção. O dia pede aquele colinho gostoso de quem amamos, um abraço apertado. Cuidado apenas com as chantagens, ok?

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.