Previsão astrológica para quarta (21/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros alertam: a pior mentira é a que contamos para nós mesmos. É hora de encarar a verdade e tomar decisões. Pode ser desconfortável na hora, mas depois, o alívio que você sentirá fará se perguntar: por que não fiz isso antes?

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo