Previsão astrológica para domingo (4/4)

Alerta total: no dia da Páscoa, Mercúrio passa a transitar no signo de Áries, tornando o dia propício à discussão, irritação e impulsividade. Extravase o excesso dessa energia em atividades físicas, ou seja, aproveite para correr, pular, dançar.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.