Previsão astrológica para domingo (23/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Os astros neste domingo incentivam o diálogo e a diplomacia no trato com as pessoas. Que tal olhar os dois lados de uma situação antes de tomar partido? Lembre-se: a paz é resultado de todos os lados estarem de comum acordo e não um deles se anular. Esteja atento.

