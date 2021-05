Previsão astrológica para domingo (16/5)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A Lua em Câncer estimula o contato com nossa família, o retomar das nossas origens, lembrar de quem se é. Que tal pegar aquele álbum de fotos suas de criança e conversar com seus pais sobre como você era quando pequena? Reflita sobre o que redescobriu sobre si mesma.

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.