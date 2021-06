Previsão astrológica desta terça-feira (22)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Chegou a hora de dar adeus a Mercúrio retrógrado. Podemos respirar aliviadas. Ótimo dia para aprender algo novo, seja em algum curso, uma conversa ou na hora de compartilhar conhecimento. Afinal, quem ensina, aprende duas vezes. Todos temos algo a contribuir. Qual é o seu diferencial?

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br