Previsão astrológica desta sexta-feira (9)

Assuntos familiares e lembranças do passado podem ressurgir. Hora de soltar, desapegar. Escolha aprender com o que se passou. Identifique a lição oculta e siga em frente. Aceita o desafio?

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.