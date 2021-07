Previsão astrológica desta sexta-feira (16)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Relacionamentos a dois estarão em pauta. Para quem está em uma relação, ótimo momento para curtir juntinhos uma noite especial com alguma programa diferente. Se estiver no time dos solteiros, nada de ficar triste… Cuide de si mesma e mantenha sua autoestima elevada, pois a vida pode te surpreender. Esteja atenta.

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br