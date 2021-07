Previsão astrológica desta quarta-feira (7)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: você pode ter dificuldade para focar no dia de hoje, por isso procure se ajudar. Como? Evitando distrações (silencie as notificações do celular), colocando prazo nas tarefas, usando um fone de ouvido (crie seu próprio ambiente com música), se organizando. Aceita o desafio?

