Previsão astrológica deste sábado (19)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: não existe unanimidade. Faça o seu melhor e entenda que as pessoas não tem que te amar, mas respeitar sim. São duas coisas diferentes. Você não precisa da aprovação de ninguém para se sentir especial. Você já o é desde que nasceu. Dê limites. Blinde o seu amor-próprio, ok?

