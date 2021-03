Previsão astrológica para sua sexta (12)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: O dia está propício para olhar para si mesmo, refletir sobre sua trajetória de vida, identificar se você está melhorando como pessoa ou estagnou. Se parou, identifique onde e retome sua jornada. Se está evoluindo: comemore e siga em frente. A decisão é sua. Nossa vida é eco dessas escolhas…

