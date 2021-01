Horóscopo semanal: o caldo vai entornar!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Esta semana o Sol passa a transitar no signo de Aquário, derramando suas influências sobre todos nós. Além disso, Júpiter, Saturno e Vênus continuam passando por esse signo, o que gera tensão em alguns pontos muito importantes, tais como:

1- Rebeldia é diferente de questionar com o coração. Deus não joga dados; é preciso buscar a lição oculta que explica por que estamos junto destas pessoas, neste local e vivendo estes desafios.

2- Ideias serão muito bem-vindas para inovar em seu ambiente de trabalho, sua vida pessoal e até mesmo na hora de cuidar da saúde. Reinventar-se é uma das palavras-chave de 2021. Você sabe onde precisa fazer isso?

3- De nada servirá ter ideias, ser criativo e desapegar, se não estruturar tudo isso. Planejar, organizar, sistematizar, perceber se precisa de ajuda, se há custos envolvidos até alcançar a realização do que deseja são aspectos essenciais.

Esses pontos são reforçados com a Lua na fase Nova para, em seguida, entrar na Crescente nos signos de Peixes, Áries, Touro e Gêmeos. Chega de sonhar, é preciso ir atrás dos seus sonhos. Seguir seu coração e não desistir. Persistir até chegar lá. Concretizar metas e comemorar essa vitória.

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Você tende a estar muito criativa nesta semana. Aproveite essa energia e ouse ir além. Lembre de se cercar de pessoas para concretizar suas ideias. Cuidado para não extrapolar no financeiro e gastar mais do que poderia ou deveria. Como está sua rotina de atividade física? Você pode se sentir irritada, e os exercícios físicos são um poderoso aliado para extravasar. Mexa-se.

Touro

Você pode se sentir pressionada porque nesta semana tudo vai se acelerar. Com os astros atuando muito em Aquário, chegou o momento de se reinventar. Para conseguir fazer diferente, será necessário aceitar que um ciclo está se encerrando. Desapegue de tudo o que barra seu crescimento. É necessário. Escolha dar um passo antes que o universo lhe obrigue…

Gêmeos

A semana pede muito cuidado com seu foco e determinação para alcançar seus objetivos. Será preciso redobrar a atenção, pois você tende a estar mais distraída que o normal, e isso pode atrapalhar o trabalho e a vida pessoal. Organize-se. Em contrapartida, estará mais criativa que o habitual. Aproveite e crie projetos novos. Alie-se a pessoas para concretizá-los. Mãos à obra.

Câncer

Cuidado: nesta semana, alguma situação ou pessoa pode deixá-la com raiva, afetando seu estômago. Dê limites, diga não, posicione-se. A verdadeira paz não é resultado de um dos lados se anular, mas, sim, de ambos se escutarem e ponderarem para encontrar o equilíbrio. Ótimo momento para terminar algum projeto que ficou parado.

Leão

A verdade é um dos valores que alimentam sua vida. Esta semana pede cautela para que, antes de defender cegamente alguém, você averigue os fatos. Confirme, tenha certeza para evitar injustiças. Permita-se descansar, relaxar para recarregar suas energias e voltar à ativa com força total. Pode acabar investindo em si e comprar roupas, calçados…

Virgem

Feito é melhor que perfeito. No andar da carruagem, as melancias vão se ajeitando. Não queira saber tudo antes de colocar em ação. Faça o seu melhor, com o que tem e onde estiver. Chega de planejar e esperar o momento ideal. A hora é agora. Não espere por nada nem ninguém. Tenha iniciativa, busque aliados e siga em frente. Cuide da sua alimentação.

Libra

Cuidado, pois os astros da semana podem motivar você a gastar de forma impulsiva e levá-la a se arrepender depois. Avalie se realmente você precisa daquilo que intenciona adquirir. Ótimo momento para se movimentar, retomar a academia, resgatar hábitos mais saudáveis, cuidar de você. Lembre-se: dê limite para tudo aquilo que invade seu espaço.

Escorpião

A teimosia no momento certo se torna um ponto favorável para alcançar metas. Porém, na hora errada, deixa você intransigente nos seus pontos de vista. Seja flexível e abra-se para o novo. Um convite pode surgir, uma oportunidade pode ser detectada. Vá atrás. Não deixe essa chance passar por receio do novo. Vá, mesmo com medo.

Sagitário

Atenção às suas palavras, pois elas podem oscilar entre muito sinceras (beirando a agressividade) e receosas de magoar alguém. Um bom parâmetro é imaginar como gostaria que falassem com você. Expresse-se desse jeito e desapegue da reação das pessoas. Bom momento para se exercitar, curtir momentos a dois e relaxar.

Capricórnio

Você tende a enxergar oportunidades novas, que dependerão da sua iniciativa para acontecer. Busque todas as informações que conseguir para dar esse passo importante com segurança e tranquilidade. Calcule os custos envolvidos e tenha parceiros que lhe ajudem. Não abuse, pare para descansar. Mente cansada não ajuda a encontrar soluções ou ter novas ideias.

Aquário

Com o Sol entrando no seu signo, e diversos planetas transitando nele, pode sentir que as portas estão se abrindo para você. Aproveite. O momento é propício para empreender, terminar projetos, fazer dinheiro, construir um lastro para conquistar a liberdade de ir e vir que tanto aprecia. Se não conseguir administrar tudo isso sozinha, busque parcerias.

Peixes

Sua sensibilidade estará muito forte, o que pode levar você a se irritar, sentir a energia das pessoas fortemente, afetando até mesmo sua saúde. As dicas para reverter isso são: praticar exercício físico, cozinhar, dormir, estar em contato com a mãe natureza e conversar com amigos. Esteja atenta a oportunidades novas que possam surgir.

