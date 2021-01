Horóscopo semanal: comece 2021 com o pé direito

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A primeira semana de 2021 começa com a Lua na fase Cheia, para em seguida entrar na Minguante nos signos de Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Marte passa a transitar no signo de Touro no meio da semana. Mais perto do fim de semana, teremos Mercúrio em Aquário e Vênus em Capricórnio.

Com todas essas influências, fique atenta:

1 – Você será incentivada a fazer aquela faxina dentro de casa, no trabalho e até mesmo em relação a si mesmo. Um detox é super recomendado. Retomar uma alimentação mais natural, beber mais água, dar aquela caminhadinha de leve… se cuidar!

2 – Será fundamental se posicionar, dizer não. Infelizmente, aprendemos que se colocar em primeiro lugar é sinônimo de egoísmo – mas não é. Isso é um mito. Se você se ama, estará de bem consigo mesma e com tudo que o rodeia, sem buscar mudar os outros, mas se posicionando quando algo invadir seu espaço. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser você mesma. Liberte-se dessa amarra.

3- Amplie sua visão sobre a vida. Tudo que chega até nós tem um propósito, e quanto antes tivermos isso em mente, melhor, principalmente diante daquelas situações que se repetem com frequência. Se voltou, significa que você não aprendeu a lição. Sabia que você não precisa sofrer anos e anos nessa situação? Pois é… Porém, depende da sua iniciativa romper esse ciclo vicioso. Busque ajuda para resolver pendências.

4 – Relacionamentos estarão em pauta. É hora de rever o que acontece a dois, parar de aceitar migalhas, colocar um ponto final se não existe mais amor, ou então reacender, criar momentos que fortaleçam sua união. Algum romance pode surgir no trabalho.

5 – Observe o impacto das suas palavras. A maioria das pessoas não gosta de mexer na sua rotina, no seu jeito de fazer as coisas… Como seremos incentivados por Mercúrio, que entra em Aquário, a questionar, podem surgir problemas por se intrometer onde não foi chamado. Em contrapartida, você pode manifestar muitas ideias e trazer soluções bem criativas para resolver pendências. Aproveite!

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Para você, colocar um ponto final e seguir em frente é fácil. O alerta, no entanto, é que é preciso ter clareza da direção. Tão importante quanto agir é ir na direção correta. Busque pessoas, cursos, informações que ajudem a identificar seus próximos passos. Passos certos nos levam mais rápido aonde queremos ir, e sempre há pessoas que podem revelar a informação perfeita. Busque-as.

Touro

Como estão os temas: saúde, relacionamentos, vida financeira e sexualidade na sua vida? A semana pede atenção a cada um deles. Observe se você tem aceitado o que não deveria, gasto desnecessariamente e deixado de lado os momentos íntimos. Hora de não ceder à tentação daquilo que não tem feito bem para você. Coloque-se em primeiro lugar.

Gêmeos

Com seu planeta regente passando a transitar em Aquário, você pode se perceber mais questionadora, criativa e preocupada com as pessoas do que o normal. Muitas ideias e soluções podem surgir do nada, quando você menos esperar. Aproveite e se una a pessoas para concretizá-las. Ouse inovar, porém, lembre-se de finalizar cada projeto anterior em aberto.

Câncer

Que tal aquela faxina na sua casa? Fazer aquela limpeza naquilo que você não tem usado mais e doar o excedente? Montar um plano de alimentação mais saudável? A semana está propícia para isso. Você estará mais observadora que o normal e nada tende a passar despercebido aos seus olhos. Cuidado com a crítica e o julgamento. Lembre-se: nada é perfeito.

Leão

A semana pede: 1) olhar mais para sua saúde – exercitar-se, buscar alimentos orgânicos, beber mais água; 2) abrir uma brecha para curtir seu relacionamento – que tal surpreender seu amor?; 3) deixar para trás algo que não faz mais sentido. Encerrar ciclos nem sempre é gostoso, porém é necessário. Prepare-se para encontrar respostas às suas perguntas.

Virgem

Você pode sentir dificuldade em tomar a frente e executar algo. Nesse momento, lembre-se do motivo de querer algo e se mantenha firme. Nosso porquê é o que nos faz superar obstáculos e até mesmo dúvidas. Firmar parcerias é uma boa ideia para concretizar projetos. Como estão seus hábitos? Estão saudáveis? Retome ou reforce; sua saúde agradece.

Libra

Seu planeta regente passa a transitar no signo de Capricórnio, o que pode fazer seu relacionamento esfriar ou buscar durabilidade, deixando de lado flertes sem futuro. Um novo amor pode surgir no trabalho. Cuidado onde você coloca seu dinheiro: invista certo para obter retorno. Do contrário, é gasto desnecessário. Planeje e organize seu ano.

Escorpião

Sua libido pode estar mais forte que o normal, e a semana promete momentos picantes. Aproveite para inovar, quebrar a rotina e fortalecer seu relacionamento a dois. Cuidado com expectativas depositadas sobre os outros. Lembre-se: cada pessoa precisa ser feliz sendo apenas ela mesma. Solte o que não pode controlar.

Sagitário

O início do ano pede organização. Que tal dar aquela paradinha para fazer isso, para olhar o que está sobrando, por exemplo, algo que para outra pessoa poderia ser mais útil? Cuidado com abusos na alimentação e até mesmo na bebida. Convém trabalhar a diplomacia nesta semana. Olhar pelo ângulo do outro trará uma nova perspectiva a você. Seja mais empática.

Capricórnio

A semana começa com você mais pé no chão impossível. Por um lado é bom, pois trará uma grande capacidade para organizar, planejar e executar. Por outro lado, pode atrapalhar sua flexibilidade e capacidade de ver novas oportunidades. Busque o meio-termo. A vida não é feita apenas de trabalho e não nascemos para nos isolar. Reflita sobre isso.

Aquário

Você pode estar mais observadora e questionadora do que o normal. O momento pede atenção para sua saúde, para firmar parcerias e viver experiências novas. Você pode se surpreender com alguma informação reveladora sobre certa situação ou pessoa. Compreenda que o óbvio não é óbvio até ser dito ou visto. E, mesmo assim, muitos preferem se iludir.

Peixes

Dificilmente algo passará despercebido por você nesta semana, pois a sua intuição estará ressaltada, e sua capacidade de observação, apurada. Cuidado para não ser muito crítica e ter problemas por causa disso. Trabalhe sua paciência. Ótimo momento para pensar seus próximos passos, traçar metas e estar juntinho da pessoa amada.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.

