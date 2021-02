Horóscopo semanal: atenção às suas iniciativas

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase Crescente, passando para a Cheia nos signos de Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. Nos dias seguintes, Vênus passa a transitar em Peixes, trazendo mais sensibilidade e espiritualidade aos relacionamentos.

Tome cuidado para não acabar se fazendo de vítima durante esse período, muito menos culpar o crush ou cônjuge por você não estar bem consigo mesma.

Os astros pedem que todos sejamos verdadeiros e leais ao que acreditamos. Que tenhamos clareza de quais são nossos valores e o quanto eles devem ser inegociáveis.

A família pede atenção. Que tal mandar aquela mensagem para sua mãe, para seu pai, para parentes que você não vê há tempo? Pode ser que você sinta uma vontade enorme de arrumar aquele quartinho ou armário da sua casa.

A semana está propícia para enxergar pontos cegos no seu trabalho, na vida pessoal e até mesmo nas amizades. Pondere antes de tomar qualquer decisão. Cuidado para não ser crítica e perfeccionista demais. Lembre-se: o único exemplo de perfeição aqui na Terra é a mãe natureza. De resto, não sobra ninguém. E está tudo bem! Afinal, nascemos para nos aperfeiçoar.

Em nossa imperfeição é que está nossa maior missão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça da forma que pode e com o que estiver disponível ao seu redor. Aperfeiçoe ao longo do caminho!

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

A semana pede diplomacia na hora de lidar com as pessoas. Entenda que mesmo que você esteja com a razão, se a forma de se manifestar for determinante ou incisiva demais, isso tudo cai por terra. Lapide suas palavras, seja estratégica. Isso fará toda a diferença nos próximos dias. Que tal rever sua família? Se não puder, tente ao menos uma videochamada.

Touro

Algumas pessoas próximas podem mexer com você ao ponto de desestabilizar sua paz. Tome cuidado. Dê limites. Não deixe que invadam seu espaço. É hora de expor sua opinião, cuidar mais de si mesma. O momento pede para organizar sua rotina, sua casa, sua alimentação, retomar atividades físicas. O que não te faz bem está perto de você por quê?

Gêmeos

Nossa palavra deve refletir nossos valores. E, nesta semana, por causa da influência dos astros, a sua maneira de se expressar tende a oscilar entre emotiva, focada na verdade e crítica. Cuidado para não abusar e acabar sendo a chata da rodada. Trabalhe a sua flexibilidade e blinde suas emoções. Tenha consciência do impacto que você provoca nas pessoas.

Câncer

Com a Lua transitando no seu signo nesta semana, você tende a perceber seus sentimentos mais à flor da pele que o normal. Tome cuidado para que isso não turve a sua visão e faça você entrar em brigas desnecessárias. Muito cuidado com a sua alimentação. Seu estômago pode estar mais sensível que o usual. Um detox cairia muito bem!

Leão

Sua capacidade de ver o que os demais não veem estará mais apurada, o que pode gerar problemas se você não souber lidar com isso. Portanto, fica o alerta para não acabar impondo sua vontade sobre os demais. Use essa percepção para corrigir erros, retomar caminhos e aprimorar o que já está bom. Sempre há o lado positivo!

Virgem

A semana começa mexendo com suas emoções. Observe através de quais pessoas ou situações isso tende a acontecer e antecipe os passos. Previna-se. Tome a dianteira. Pense no que precisa acontecer para evitar mal-entendidos, manipulações e mentiras. Tenha em mente a ideia da prevenção. Que tal cuidar da sua saúde? Seus exames estão em dia?

Libra

Sua família pode sentir a sua falta e pedir sua atenção. Tire um tempo para ligar, ou, se puder, estar junto deles, comer aquela comidinha que só nossa mãe/pai sabem fazer. Seu planeta regente passa a transitar em Peixes, o que potencializa sua sensibilidade. Muito cuidado para evitar sofrer por pessoas que não valem a pena. Coloque-se em primeiro lugar.

Escorpião

A semana potencializa sua capacidade de enxergar a verdade sobre os fatos e pessoas, que podem gerar decepções e desilusões. Muito cuidado para não criar expectativas irreais. Invista em algo novo ou que aprimore uma habilidade sua. Seja estratégica e se una a pessoas experientes, com quem você possa aprender. O sucesso deixa rastros. Procure-os!

Sagitário

A justiça divina é diferente da justiça dos homens. A segunda tende a falhar, já a primeira… Deus não joga dados e nada passa despercebido. Siga em frente fazendo o seu melhor. O universo conspira a favor daqueles que fazem o certo, mesmo que todos os demais estejam fazendo errado. Se você sabe que é certo, aja de forma condizente e seja o exemplo para os demais.

Capricórnio

A semana começa com você podendo se desconhecer, pois suas emoções podem tirar seu chão. Aos pouquinhos, conseguirá enxergar novamente, com mais clareza, para agir rumo às suas metas. Procure ter um momento de lazer, descansar, estar em família… Lembre-se: o ócio refresca sua mente para ter mais ideias lucrativas.

Aquário

Chegou o momento de parar e se comprometer. Assumir responsabilidades com maturidade. Fazer sua parte e não deixar nas mãos do acaso a sua vida. Existem pessoas perto de você que podem te ajudar. Fique atenta aos sinais que pairam ao seu redor. O universo está tentando se comunicar com você. Preste atenção a sua saúde, ela pede cuidados extras.

Peixes

Com Vênus passando a transitar em seu signo, você pode se perceber mais romântica do que nunca nos relacionamentos. Tome cuidado para que não abusem do seu jeitinho carinhoso e prestativo de ser. Ame, mas se ame mais. Não aceite migalhas de amor. Reivindique seu direito de ser respeitada, de ser feliz e ter alguém do seu lado por inteiro. Combinado?

