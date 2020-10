Horóscopo Semanal: emoções, contratos e viagens pedem atenção

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Preparadas para momentos de tensão? A Lua Nova passa para a Crescente nos signos de Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário. Inclusive, essa semana, o Sol passa a transitar nesse intenso e profundo signo de Escorpião. Mercúrio continua em movimento retrógrado o que mantém o alerta máximo para o seu jeito de se comunicar, a assinatura de contratos, as viagens, aos meios de comunicação. Todo cuidado é pouco e vale a pena estar atenta a isso.

Esteja atenta às suas emoções. Quando evitamos olhar para a origem dos nossos problemas, das brigas elas tendem a: 1º voltar; 2º ficarem mais fortes e; 3º a vida literalmente virar uma confusão. Se você está nessa situação é porque alguma lição está escapando por entre seus dedos. Pare e analise o momento que está vivendo…

Esse é um bom momento para resolver pendências, estudar, fazer algum curso, ensinar temas que são uma paixão na sua vida. No trabalho é hora de olhar quem está ao seu redor, prestar atenção às oportunidades e aos falsos amigos. Será pedido um esforço extra para chegar à meta desejada. Não desista, siga em frente.

Você pode se sentir presa e ter a necessidade de estar ao ar livre, por isso, pode precisar sair e buscar ambientes abertos. Entrar em contato com a natureza, animais de estimação, exercitar-se, será uma boa pedida. Organize sua agenda para ter tempo tanto para o lazer quanto para as tarefas a serem executadas. Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

Perdeu a paciência novamente? Respire fundo, afaste-se daqueles que você pode acabar “metendo os pés pelas mãos” e se arrepender depois. Mexa-se, exercite-se, queime essa energia para estar mais em paz consigo mesma. Assuntos não resolvidos do trabalho podem retornar para serem definitivamente resolvidos. Mantenha o foco e o objetivo sobre onde deseja chegar. Lembre a si mesmo do motivo pelo qual está fazendo isso.

Touro

Faça o seu melhor com o que tem, dentro das condições possíveis. Esteja preparada para imprevistos, por isso, busque o conhecimento, estude, aplique no trabalho, amplie sua rede de relacionamentos, faça networking. Tenha um plano B e C caso seja necessário. Antecipe os movimentos. Pode ser que se sinta mais cansada que o normal, descanse. Taurinos precisam do “dia do pijama”, um dia para se revitalizar, recuperar o fôlego.

Gêmeos

Como seu planeta regente continua em movimento retrógrado, o alerta permanece intenso para prestar atenção às tarefas do seu dia a dia, prazos a serem cumpridos no trabalho, a ter foco no que realmente é prioridade no momento. Esteja atenta ao teor das rodas de conversa que participa para não ser colocado em um mal entendido desnecessariamente. Quando a mente estiver acelerada, exercite-se.

Câncer

Você pode estar se desconhecendo e sentindo seus nervos à flor da pele. Calma, o momento realmente está tenso, deixando não somente você assim, mas as pessoas de uma forma geral. Conte até dez, se perceber que não vai conseguir se segurar, afaste-se, respire um ar puro… Mergulhe no trabalho, coloque em ordem as pendências, leia sobre algo diferente, capacite-se para alcançar uma meta. Bom momento para rever amigos.

Leão

Sua característica diplomacia poderá ser testada nesta semana. Esteja preparada para inconvenientes que podem chegar até você através de situações ou pessoas. O trabalho vai pedir sua atenção. Foco no que precisa ser feito. Hora de retomar os estudos, rever rotinas e fazer um planejamento flexível que permita você também ter vida pessoal. Lembre-se, a verdade sempre aparece. Faça a sua parte.

Virgem

Prepare-se, a semana será recheada de momentos intensos, que podem trazer revelações surpreendentes sobre algo ou alguém. Caberá a você decidir o que fazer com todas essas informações. Pode ficar surpresa ao se pegar agindo de forma impulsiva. Refreie seus impulsos. Será prudente analisar os dois lados da situação. Novas ideias pedem passagem. Verifique quem são as pessoas que podem te ajudar a concretizar elas.

Libra

Seu senso de justiça estará mais apurado. Cuidado para que sua postura de analisar os dois lados de uma situação não atrapalhe em demasia a sua tomada de decisões. Desenvolva critérios para mais rapidamente se posicionar. Lembre que todo o sim dito para os demais, deve ser algo que seu coração também queira. Pode se sentir presa e, por causa disso, cair na armadilha de buscar liberdade a qualquer preço.

Escorpião

O Sol entra no seu signo nesta semana, deixando para trás um momento popularmente chamado de inferno astral. O momento pede clareza para traçar caminhos estratégicos e assim, alcançar suas metas para esse ano que acaba de iniciar para você. Identifique quem são as pessoas que podem contribuir e entre em contato com elas. Fazer um curso, estudar sobre algo que agregue como pessoa e no trabalho será interessante.

Sagitário

Você pode se sentir mais irritada que o normal. Uma boa saída seria gastar sua energia em atividades físicas, se possível, ao ar livre. Que tal rever os amigos e conversar com eles? Nem que seja através de uma vídeo chamada. O trabalho pede sua atenção. Há como conciliar tudo, basta se organizar. Se não consegue sozinha, peça ajuda. Pode ser que seja necessário mudar, fazer diferente do que tem feito. Te desafio a inovar.

Capricórnio

Aprender algo novo para ser implementado no trabalho será muito bem vindo. Busque cursos, livros, conversar com pessoas mais experientes que possam agregar conhecimento a um novo jeito de executar suas tarefas. O momento está propício para trazer novidades para sua vida, seja no trabalho ou fora dele. Facilita muito estar aberta, buscar por você e não devido às circunstâncias. Responda: onde você pode ir além? Aja nessa direção.

Aquário

Você pode oscilar nesta semana entre se sentir criativa e ao mesmo tempo travada. Tenha paciência consigo nesse período. Quebrar a rotina será bem-vindo, assim como apostar em algum estudo a muito tempo querido por você. A configuração astral da semana pode deixar você impaciente e mais questionadora do que o normal. Cuidado para não se meter em enrascadas desnecessariamente. Hora de concretizar ideias no trabalho.

Peixes

A semana pede para que você esteja atenta a sua energia, aos seus pensamentos, ao trabalho e aos amigos. Se o momento estiver tenso demais, que tal uma leitura para espairecer? Rever amigos? Exercitar-se, entrar em contato com a natureza? Meditar? Se tiver animal de estimação, brinque com eles! São válvulas de escape para atravessar essa fase onde os ânimos podem estar mais exaltados que o normal.

Aline Schulz é Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação, e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.

