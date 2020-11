Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Horóscopo da semana: é hora de fechar para balanço Acontecimentos e segredos podem ser descobertos ou revelados e, com isso, sacudir a sua vida nessa semana Por Aline Schulz Atualizado em 6 nov 2020, 23h13 - Publicado em 8 nov 2020, 18h00

A Lua Minguante transita nos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, provocando momentos de paradas, análises e reflexão sobre a forma como você vê, sente e age na sua vida.

Muito cuidado com a crítica nesta semana. Seu olhar estará muito mais atento ao que se passa ao seu redor, ao que as pessoas falam, fazem e isso pode acabar trazendo problemas para você. Dificuldades devem surgir em seus relacionamentos, tanto a dois quanto no trabalho.

Bom momento para fazer aquela faxina na sua casa. Que tal um detox? Uma alimentação mais saudável? Exercitar-se? Dormir mais cedo ou até mesmo aquela merecida massagem relaxante? Permita-se. O momento está propício para você se recolher e se cuidar.

Mercúrio, que vinha transitando em Libra, passa para Escorpião, assim como a Lua e também o Sol, iluminando esse signo. Essa “coincidência” vai remexer a lama que está no fundo do rio. Prepare-se para rever o que se passa na sua mente: ideias, crenças, pensamentos positivos ou negativos, planejamento, foco no passado ou no futuro ou no presente estarão em cheque.

Não se engane, suas emoções e relacionamentos tendem a serem tocados a partir dessa energia intensa e profunda. A balança do amar o próximo e a si mesmo está equilibrada? Como vai sua autoconfiança? Está se valorizando? Dando limites? Dizendo não?

Para completar, revelações que tiram seu sossego podem aparecer para que você entenda que algo precisa ser mudado. Aceitar é a melhor escolha. Resistir tende a trazer mais problemas. Respire fundo e encare de frente o que precisa ser feito. Se não conseguir sozinha, peça ajuda. Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

A paciência não é o seu forte e, nesta semana, você tende a ser testada fortemente nesse aspecto. É hora de tomar decisões. Parar de brigar com o ritmo de algumas pessoas e passar a aceitar que elas não são como você. Redobre sua atenção para que sua impulsividade não coloque você em “maus lençóis”. Ótima semana para cuidar da sua saúde. Busque o equilíbrio. Desenvolva sua diplomacia.

Touro

Para você que não gosta de mudar essa semana tende a ser tensa. Cuidado para não resistir onde não deve. O momento está pedindo por mudanças e, quanto antes você perceber onde precisa se desapegar, soltar para seguir em frente, melhor. Boa semana para viver ótimos momentos a dois. Que tal uma jantinha especial? Criar um clima sensual? Apenas cuide com a sua alimentação. Evite exageros.

Gêmeos

Seu planeta regente nesta semana passa a transitar em Escorpião o que irá provocar muitas observações da sua parte a respeito das pessoas. Estará com uma capacidade muito apurada para ver além, identificar mentiras, atitudes com segundas intenções nas pessoas. Isso pode assustar e fazer você se manifestar de uma forma que se arrependa depois. Muito cuidado. Pense bem antes de falar.

Câncer

A sua sensibilidade tende a captar a tensão do momento. Existe em você uma versão extremamente perfeccionista que será ressaltada nesta semana. Cuidado para não julgar sem olhar mais a fundo o que está acontecendo. Procure se colocar no lugar do outro. Seu relacionamento pede atenção, assim como a sua saúde. Bom momento para rever sua alimentação, sua rotina diária e acrescentar novos hábitos saudáveis.

Leão

Conheço um leonino que tem na ponta da língua essa frase: “aquilo que é combinado não é caro”. O que isso quer dizer? Que se estiver claro seus acordos com as pessoas, você tem total direito de questionar e, até mesmo, cobrar. O alerta está para a força com que isso pode ser feito. Sal na comida quando colocado na medida certa, ressalta o sabor, quando é demais estraga. Reflita sobre isso.

Virgem

Se agarrar ao conhecido pode fazer você resistir à mudança que está sendo pedida nesta semana. Chegou o momento de olhar para sua vida, identificar o que não vai bem e o motivo. Tomar atitudes em relação a sua rotina diária de autocuidados, o equilíbrio entre o ajudar as demais pessoas e dar atenção a si mesma. A vida não é controlável. Fazemos a nossa parte e seguimos em frente. Pare de brigar com essa verdade

Libra

Como você tem vivido suas fantasias a dois? Tem se permitido? Está de coração aberto no relacionamento? Situações do passado podem voltar para serem resolvidas de fato. Esteja preparada para encarar algo que você não goste. Isso será necessário para uma nova fase da sua vida. Bom momento para fazer uma faxina em tudo aquilo que você não usa mais. Que tal um dia para desintoxicar seu organismo? Topa?

Virgem

Luz vermelha acesa para você nesta semana. Todo cuidado será pouco. Algo pode acontecer que tende a mexer muito com você, seja nos relacionamentos, na sua saúde ou, até mesmo, descobrir uma mentira. Respire fundo. Você estará com seu radar para captar o que não está sendo dito muito sensível. Tudo o que chega até nós traz lições que devem ser identificadas, aceitas e superadas. Busque ajuda para fazer isso.

Sagitário

Você pode se pegar mais quieta nessa semana do que o normal e isso causar um estranhamento em quem está ao seu redor. O momento é tenso e um sentimento de injustiça pode surgir em relação a si ou aos outros. Cuidado para não comprar brigas que não são suas. A atividade física será muito bem-vinda para ajudar a desviar o foco e colocar para fora o que está lhe incomodando. Seus relacionamentos pedem por atenção.

Capricórnio

Mudar faz parte da vida, mesmo que não nos agrade é preciso evoluir, seguir em frente. Pois é justamente isso que está sendo pedido para você. Busque o equilíbrio entre a sua vida pessoal e a profissional. As pessoas que amam você estão precisando da sua atenção. Quando foi a última vez que você fez um check-up? Tudo na sua vida depende que você esteja saudável, do contrário nada mais será possível. Pense nisso.

Aquário

A sua flexibilidade será solicitada, assim como o desapego diante do céu da semana. Preste atenção a situações inacabadas, deixadas em aberto que se tornaram um peso na sua vida sem que você perceba. Elas estão tolhendo sua liberdade. Os temas relacionamentos a dois, sexualidade e saúde estarão em pauta. Momento é propício para rever sua vida e os rumos que elas estão tomando. É isso que você realmente quer para si?

Peixes

O Céu da semana aliada a sua sensibilidade pode levar você a precisar de ajuda. Não pense duas vezes em procurar um profissional que abra sua visão sobre o que está acontecendo. Sua capacidade de ver e sentir estará muito apurada. Lacunas e incoerências ficarão claras essa semana. Proteja sua energia. Será preciso dar limites, posicionar-se, dizer não. Tire um tempo para si, cuide-se.

