Horóscopo da semana: persista e não desista

A semana começa com a Lua na fase Cheia passando para a Minguante nos signos de Touro, Gêmeos e Câncer. Alguns planetas passam a transitar em outros signos como Mercúrio em Libra e Vênus em Leão. Marte na metade da semana passa a se movimentar de forma retrógrada afetando a todos nós.

O esforço se faz necessário para chegar onde queremos e merecemos. Lute para concretizar, sem esquecer de fazer paradas para descansar quando seu corpo ou mente estiverem sobrecarregados. Converse com pessoas que possam te ajudar.

Se no meio do caminho surgirem dúvidas, busque suas raízes para lembrar o quanto você é incrível. Algumas vezes esquecemos quem somos e deixamos que outros digam para nós. Sem perceber, concedemos a eles o poder de dizer quem devemos ser. Está aí um dos maiores motivos de as pessoas estarem infelizes e depressivas. Sem falar que estão adoecendo.

Exponha apenas o necessário. Selecione as pessoas para quem irá falar, se abrir, expor projetos. O motivo? Para que não tirem sua confiança, seu brilho no olhar e te diminuam como pessoa. Blinde sua autoconfiança.

Se suas iniciativas não acontecerem do jeito que gostaria, persista. Essa semana vai pedir um pouco mais de esforço da nossa parte. Sabendo antes, você tem condições de se preparar mentalmente e emocionalmente para enfrentar, ajustar, superar e cruzar a linha de chegada. Ela está te aguardando. Siga em frente, ok?

Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

Com seu planeta regente Marte entrando em movimento retrógrado, as nativas desse signo podem sentir que precisarão se esforçar ainda mais para alcançar suas metas. Cuide de sua alimentação, procure descansar, converse com pessoas de sua confiança. Sua família pode pedir sua atenção. Tire um tempo para rever seus passos, analisar resultados e planejar novos caminhos.

Touro

A semana pede para você respeitar seu ritmo: se estiver esgotada, descanse; se estiver com fome, pare para comer; se estiver tensa, pare para respirar. Você precisa estar 100% para poder ser o alicerce de sua missão de vida, de seu trabalho, para poder ajudar sua família. Por isso, nessa semana reveja sua forma de conduzir sua vida pessoal e profissional. Observe quem está perto de você. Preste atenção às suas finanças.

Gêmeos

Com Mercúrio, seu Planeta regente passando a transitar em Libra, você pode sentir um ímpeto em se expressar de forma mais harmoniosa, analisando os dois lados de uma situação. Aproveite essa vibração para retomar ou estabelecer diálogos com suas amigas, com sua família. Resgate ou implemente hábitos alimentares mais saudáveis. Analise seus gastos. Bom momento para uma leitura.

Câncer

A semana inicia com um pedido para observar como anda sua vida financeira, emocional e mental. Quando foi a última vez que se permitiu descansar, ler um livro, conversar com pessoas que você ama? Respire. Tire um tempo para cuidar de você ou deixe ser cuidada por outra pessoa. Se algo está te incomodando, expresse, peça ajuda. Sua família é importante, porém, não deixe eles abalarem sua autoestima, ok?

Leão

Você, Leonino, não é de desistir fácil. Por isso, falou em desafio, lá está ela, mostrando que é possível. Você é uma inspiração para todas. Foque no objetivo, cerque-se das pessoas certas para concretizar suas ideias. Se não der certo por um caminho é porque existe outro. Nesse caso, pare para rever suas escolhas e adapte sua jornada. No meio disso tudo, lembre de tirar um tempo para si e para sua família.

Virgem

Nem sempre o que planejamos acontece como queremos. E está tudo bem. A vida pede para sermos flexíveis, termos momentos de paradas para recalcular a nossa rota. O importante é seguir em frente conscientes de que a vida não é controlável. Faça o que puder, com o que tem e dentro do possível. Tudo sem esquecer de cuidar de si mesma, de sua família e sua mente. Cuidado com crenças limitantes, elas podem estar atrapalhando sua vida.

Libra

Seu planeta regente Vênus passa a transitar em Leão, o que traz a você a necessidade de estar rodeada por pessoas verdadeiras, leais, que reconheçam suas iniciativas. O momento é propício para verificar se as pessoas que dizem torcer pelo seu sucesso são suas aliadas ou inimigas. Cuidado com gastos desnecessários, com sua alimentação e forma de falar. Bom momento para curtir a vida a dois e em família.

Escorpião

A semana pede para você concretizar seus projetos, fazer networking, buscar até mesmo algum curso para conquistar uma habilidade nova para subir mais um degrau. Fique alerta às suas palavras pois elas podem ser mal interpretadas e você se meter em alguma enrascada. O momento está propício para cuidar das coisas do seu lar, família, alimentação. Reserve um tempo para repensar assim que notar que suas iniciativas estão travadas.

Sagitário

Colocar os pés no chão se faz necessário nesta semana. Hora de verificar como estão suas finanças, com o que você está gastando, se o seu investimento está dando retorno. Parar com o que não está cumprindo seu propósito. Ótimo momento para aprender algo novo ou ler aquele livro parado na estante esperando por uma oportunidade. Algumas vezes para irmos além é preciso resgatar quem somos. Sua família pode te ajudar.

Capricórnio

Persistir e enfrentar obstáculos até alcançar o que deseja é algo que faz parte do seu eu. O que é natural para você, não é para os outros. Ensine a partir do seu exemplo como fazer isso. Um ponto importante para você nesta semana será se permitir descansar, assim como olhar com carinho para aqueles que estão ao seu lado. Sua família pode pedir sua atenção. Organize sua alimentação e tempo para olhar sua vida pessoal.

Aquário

Aquarianas, não se deixem abater caso sua iniciativas não tenham saído conforme o planejado, ou por não estarem tão livres quanto gostariam. A semana vai oscilar entre pedir para colocar os pés no chão, organizar a vida financeira, persistir em seus objetivos, parar para olhar a família, e se recolher para reavaliar suas escolhas. Encontrar o meio-termo será seu grande desafio. Por isso, que tal planejar sua semana? Topa?

Peixes

A Mãe natureza, os livros, a família, o diálogo serão seus aliados nessa semana. Pare e se conecte com os animais, com a mata… Estando sua mente cansada, permita-se ler para espairecer, não apenas para estudar. Converse com pessoas, esteja atenta às questões familiares para não se deixar abater por elas. Se faz tempo que não conversa com parentes, faça isso. Muita atenção com alimentação e finanças. Organize-se.

