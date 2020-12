Horóscopo semanal: chegou a hora de resolver pendências do passado

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Esta semana será um grande divisor em nossas vidas! Teremos o Eclipse Solar, Vênus passando a se movimentar em Sagitário, enquanto Saturno e Júpiter transitam em Aquário. Sem falar na Lua, que estará Minguante e Nova nos signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Toda essa movimentação no céu trará um forte impacto sobre nossas vidas, além de alertas e pedidos como:

1- Lidar com o passado. Sim, algo do passado pode retornar para ser liquidado de vez. Hábitos precisam ser revistos. Se você cedeu seu poder pessoal, é chegada a hora de retomá-lo. Para isso, será preciso colocar os pontos nos i’s de situações que ainda estão em aberto.

2- Tudo aquilo que consideramos como certo, como conquistado em nossa estrutura de vida, pode ser remexido. Nada é estável. Nada dura para sempre. A vida é movimento e pede que mudemos nossa forma de ver nosso trabalho. Chegou a hora de repensar sua jornada profissional.

3- Por mais que uma desilusão doa, ela é necessária para acordarmos e mudarmos o rumo da nossa vida. O momento pede inovações, pede que sejamos criativos. O conhecimento pode ser um importante aliado para despertar sua capacidade de ver além. Leia, estude, faça algum curso… Autoconhecimento é a chave para atravessar da melhor forma possível essa fase que se inicia.

Confira a seguir a influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Muito alerta para a forma como você vai lidar com algo que pode retornar em sua vida. Os astros pedem cautela nesta semana. Para você, que é um signo de ação, pensar antes de agir será prudente. Quando sentir que está prestes a estourar com algo ou alguém, se afaste. A atividade física será uma poderosa aliada para manter seu equilíbrio emocional em meio a tudo isso.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Touro

Suas bases serão remexidas e é hora de aceitar que é preciso mudar. Rotinas precisam ser revistas, incluindo a forma como conduz seu trabalho e sua vida financeira. Abrir-se para o novo será essencial. Será necessário fazer algo que não é fácil para você: soltar para seguir em frente. Atenção às crenças limitantes que podem fazer você acreditar que mudar será pior. É o contrário.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Gêmeos

Com tantas mudanças chegando, algo que para você é mais fácil de lidar por causa da sua afinidade com o novo, o alerta fica para consolidar essa transformação. Concretizar ideias, se aliar às pessoas certas, terminar aquele curso ou livro deixado de lado e organizar seus pensamentos. Se não conseguir sozinho, peça ajuda.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Câncer

O Eclipse Solar tende a mexer profundamente com você. Sua sensibilidade estará muito intensa, o que pode provocar problemas nos relacionamentos. Observe suas reações diante do que acontece. Onde se sentir mal, existe algo a ser resolvido, uma pendência pedindo para ser sanada. Reúna sua coragem e solte o passado. Hora de seguir em frente.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Leão

Blinde sua autoconfiança nesta semana. Não deixe que nada e ninguém impeça que você alcance o que merece. Vá atrás dos seus objetivos e não pare até alcançá-los. Sua luz pode incomodar as pessoas, porém, isso não é problema seu. Oportunidades podem surgir: aproveite. Uma nova fase está se aproximando e, com ela, a mudança de algo significativo na sua vida.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Virgem

Com o céu movimentado, a chance de você perder seus alicerces é grande. Para um signo do elemento Terra, isso é assustador. Compreenda que a Humanidade está entrando em uma nova fase, e será preciso se reinventar, mudar para acompanhar todas essas transformações. Situações inesperadas podem surgir, pedindo flexibilidade.

Continua após a publicidade

Leia a previsão do seu signo deste mês

Libra

O momento atual é de reestruturação, de retomada do seu poder pessoal, de parar de delegar e assumir o que é seu por direito. Para tudo isso acontecer, fazer uma reforma íntima será essencial. É hora de olhar para dentro de si e reconhecer o que não faz mais sentido. O momento pede para dar limites a tudo aquilo que você aceita mas não deveria.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Escorpião

Como um signo profundo e observador, será difícil não perceber que as pessoas estarão fora do seu normal. Você pode se surpreender até consigo mesma por reagir de forma inusitada. O momento pede cautela para lidarmos com nossas emoções, com sentimentos que escondemos dentro de nós e que precisam ser resolvidos.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Sagitário

Intensidade é seu sobrenome e, com tudo o que está acontecendo, a sensação será 2 vezes mais forte do que na verdade é. Cuidado com o exagero, pare e analise cada acontecimento com calma, identifique o que precisa ser feito e execute. Uma coisa é certa: seguir em frente é necessário. Preste atenção ao que ou com quem se encerrou um ciclo.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Capricórnio

Alerta: não adianta brigar, pois você sairá perdendo, já que seu oponente é muito maior. Xeque-mate. Os alicerces da sua vida precisam ser revistos. O que realmente é importante permanecerá, do contrário, novos tempos estão chegando. Antecipe esse movimento se abrindo para ele. Agarrar-se ao passado não o levará ao futuro. Pense nisso.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Aquário

O que consideramos e assumimos como uma certeza está, na verdade, ocultando algumas crenças. As verdades são mutáveis, mas nem sempre é gostoso ou agradável nos depararmos com essa percepção. Para mudar, será preciso enxergar. Logo, podem acontecer situações para revelar isso. Esteja atenta aos recados para fazer os ajustes necessários em sua estrutura de vida.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Peixes

O passado pode retornar pedindo tomada de decisões. Existem pendências que precisam ser resolvidas. Decida por você encarar para estar mais leve e livre para seguir em frente. Lembre-se: nada acontece em vão e tudo tem um motivo; mesmo que não entenda no momento, na hora certa você entenderá. Confie e tome atitudes.

Leia a previsão do seu signo deste mês

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no seu site www.caminhosolar.com.br.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo