Horóscopo da semana: Apertem os cintos

A semana começa com a Lua na fase Cheia para a Minguante nos signos de Aquário, Peixes, Áries e Touro. É possível que você anseie por liberdade, se sinta mais vulnerável às energias dos lugares e pessoas. Passe por momentos de irritação, impaciência (convém extravasar em atividades físicas) assim como de falta de iniciativa, medo diante de algo novo, desconhecido.

O céu estará movimentado: Mercúrio passa a transitar em Leão, Júpiter em aquário e Marte em Virgem. Quais os impactos e oportunidades disso em nossa vida?

1- Nossa comunicação tende a ser mais diplomática, focada em buscar unir as pessoas, ser justo e liderar. Muito cuidado com a baixa autoestima que poderá se manifestar através da sua expressão, seja falada, escrita ou corporal.

2- O conhecimento poderá transformar algo na sua vida. A informação certa muda a forma de olharmos para as pessoas e para o que estamos vivendo. As respostas podem vir de lugares e pessoas inusitadas. Se você está procurando alguma resposta, faça algo diferente e se surpreenda quando ela cair no seu colo.

3- Grande oportunidade de ver o que não está bacana e colocar os pingos nos “is”. Os astros incentivam você a ver o que não via antes para agir de forma cirúrgica e eficiente. Aproveite e vire a página a respeito de algo.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Seu planeta regente passa a transitar em Virgem, tornando você mais precavida em suas ações, acentuando uma capacidade de ver além e agir de forma assertiva. Preste atenção às pessoas que estão à sua volta. Você pode se decepcionar com alguém. Que tal no final de semana dar uma descansada? Tão importante quanto agir é saber quando parar.

Touro

A semana pede atenção aos lugares que frequenta, a como tem lidado com suas emoções e com o novo. Você está sendo chamada para ir além, deixar o passado para trás e virar definitivamente a página. Bom momento para ter iniciativas, tomar decisões e não esperar por ninguém. Se for para se arrepender, que seja por algo que tenha sido feito e não o contrário.

Gêmeos

Seu planeta regente passa a transitar no signo de Leão, trazendo características dele na sua maneira de expressar como ser mais teatral, a busca pela diplomacia e a verdade. Ótimo momento para fazer contatos, estabelecer parcerias para projetos novos ou para a conclusão dos antigos. Mais para o final de semana, que tal dar aquela espairecida? Descansar?

Câncer

Sua sensibilidade estará mais forte que nunca. Muito cuidado para não acabar se envolvendo em brigas e discussões que não lhe dizem respeito por querer ajudar quem não pediu. Os astros favorecem buscar caminhos diferentes, ir atrás de novidades, aprender coisas para abrir sua mente, ter novas ideias e se destacar entre seus colegas de trabalho.

Leão

Mercúrio passa a transitar no seu signo, podendo confundir você. Em alguns momentos pode turvar seus pensamentos, impedir de ver com clareza para em seguida ver o que não via antes. Resultado: assustar-se por se deparar com verdades que nem imaginava e elas acabarem mexendo muito com você. Não tome nenhuma decisão de forma precipitada. Respire fundo.

Virgem

Seu planeta regente passando a transitar no signo de Leão incentiva você a ir atrás do que é seu por direito. Não aceitar migalhas e se impor, dar limites para aquilo que impede isso de acontecer. Foque em buscar soluções para ter ajuda de lugares e pessoas inesperadas. Como vai sua vida financeira? Ela está à altura do que merece? Sim? Ótimo! Não? Hora de mudar.

Libra

Você precisa se sentir bem onde e com quem está para render, ter paz em seu coração e tudo fluir. Os astros nesta semana tendem a bagunçar isso e acabar com sua paz. Você pode se perceber mais irritada que o normal. Tome cuidado para não estourar em quem não tem nada a ver com a sua insatisfação. Às vezes, só estamos cansadas… Permita-se relaxar.

Escorpião

É chegada a hora de olhar para situações ou pessoas que de alguma forma deixaram alguma marca na sua vida e ressignificar. Soltar o passado para que o presente floresça, traga perspectivas positivas para seu futuro. Tudo começa por essa decisão: desapegar do controle, fazer sua parte e seguir em frente. Se precisar de ajuda para fazer isso, busque um profissional.

Sagitário

Seu planeta regente passa a transitar em Aquário, trazendo a vontade de se envolver em causas sociais, ajudar, aprender para contribuir. Ótimo momento para fazer um curso novo, se aprimorar. Se puder, pegue a estrada, viaje, conheça lugares diferentes que ampliem sua visão do mundo. Pode passar por algum momento de irritação. Evite extravasar em pessoas, exercite-se.

Capricórnio

Você prefere ser feliz ou ter razão? Trata-se de uma escolha que traz reflexos bem diferentes para nossa vida. A semana traz algumas armadilhas: estimular sua teimosia e querer que as pessoas digam que está certo. Já se perguntou por quê? Cuidado para que sua lendária obstinação em cumprir metas traçadas impeça você de ver oportunidades que estão ao seu redor.

Aquário

Nada que está acontecendo é à toa, tudo está interligado e existe um motivo. Algumas vezes, sabemos sobre os motivos somente depois. Antes, cabe a nós confiarmos e fazer a nossa parte. Tão importante quanto questionar é saber a hora certa para fazer isso. Nossos relacionamentos são instrumentos divinos. Perceba o que está acontecendo agora e o que tem a lhe ensinar.

Peixes

Nosso corpo físico é um lugar sagrado ao qual, sem ele,não é possível cumprir a nossa missão. A semana pede atenção a seus hábitos. Verifique se estão saudáveis ou não. Faça os ajustes necessários: pare, medite, tome mais água, durma mais cedo… Proteja sua energia e do seu lar, pois tende a estar mais sensível que o normal. Diga não para o que não deseja.