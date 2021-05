Horóscopo da semana: sensibilidade extrema à vista

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase cheia passando para a minguante nos signos de Aquário, Peixes e Áries. Vênus, a Deusa do Amor, passa a transitar em Câncer, um dos signos mais sensíveis do zodíaco. Alerta total para não misturar assuntos familiares na sua vida a dois e vice versa.

As emoções estarão muito acentuadas, o que pode turvar a visão e impedir de tomar decisões mais assertivas. Acrescente a isso Mercúrio Retrógrado: o terreno está fértil para nascerem problemas. Cuidado com suas palavras, ok? Todo cuidado será pouco.

Passado o momento em que a Lua convidou para a exposição, agora ela convida a olhar para nosso interior, silenciar. A Lua em Aquário estimula a rebeldia, fugir de responsabilidades, questionar autoridades, ansiar por liberdade de forma tão intensa que é possível tomar decisões e se arrepender depois. Pense bem antes de agir…

O recado da Lua em Peixes é para não absorver a energia de pessoas e lugares. Você é o resultado dos lugares que frequenta: se passar por lugares com a energia elevada, tende a agir de uma maneira e o contrário também. Blinde a sua energia: rituais para limpeza e proteção (tanto sua, quanto do seu lar) são bem-vindos.

A Lua em Áries pode inspirar a ir atrás de novas ideias e levar a agir de forma precipitada, impulsiva. Bom para quem está se enrolando para fazer o que precisa ser feito há algum tempo. Essa energia ajuda a destravar algo, colocar para funcionar. Dica: uma irritação pode surgir e, neste caso, se exercite para extravasar o excesso de energia que esse posicionamento traz.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

A semana começa com muitas ideias novas. Aproveite e mergulhe nesta vibração para deixar sua imaginação rolar solta. Se surpreenda com as portas que poderão se abrir a partir desta nova visão sobre algo ou novidade que pode surgir. Se exercite, evite bater de frente com pessoas com autoridade, isso pode trazer alguns problemas desnecessários.

Touro

Com seu planeta regente, Vênus, a Deusa do Amor, passado a transitar em Câncer, todo cuidado será pouco com suas emoções que poderão surgir fortemente, deixando muito sensível ao que é dito. Ótimo momento para inovar, fazer diferente, ir atrás de novas oportunidades de ganhos financeiros. Tome cuidado com o impacto da energia das pessoas e lugares sobre a sua.

Gêmeos

Com Mercúrio, seu planeta regente, em movimento retrógrado, você pode se sentir mais confuso que o normal. A sua natural habilidade de rapidamente captar o que está acontecendo fica abalada nos próximos dias. Todo cuidado com relação às suas palavras, assinaturas de contratos e até mesmo viagens deve ser redobrado. Certifique-se de que entenderam o que queres dizer.

Câncer

Com Marte neste signo e Vênus passando a transitar nele, é necessária muita cautela nas atitudes e palavras nos relacionamentos familiar e a dois. A sensibilidade pode trazer maiores problemas por conta de ingredientes extras como impulsividade, irritação e carência. Cuide da sua energia, se proteja, assim como sua casa.

Leão

O momento pede cautela nas atitudes, evite radicalismo e rebeldia sem um propósito maior. Esteja alerta ao que acontece ao seu redor, no seu “reino”: família, trabalho, amizades e relacionamento a dois. A semana pede o equilíbrio entre dar atenção para o pessoal e profissional. Evite focar-se em apenas um deles… Bom momento para retomar atividades físicas.

Virgem

Seu lado mais detalhista e controlador pode nesta semana se ressentir. Sua visão diante da configuração astral pode turvar a clareza natural em ver os detalhes. Tenha paciência, se trata de um período, vai passar. Cuidado para que a irritação não surja diante da incoerência de algumas pessoas. Seu lado questionador estará muito forte e isso pode trazer alguns embates.

Libra

Com o seu planeta regente, Vênus, passando a transitar em Câncer, fica o alerta para o cuidado de não misturar assuntos familiares com os de relacionamentos a dois. Evite gastos impulsivos, analise se realmente é necessário o objeto de desejo. Pode se surpreender em estar mais ativo, com mais iniciativas, demonstrando mais seus desejos individuais. Invista em projetos novos.

Escorpião

Vai parecer que as pessoas enlouqueceram… Está tudo bem, ok? Os astros estão provocando rupturas em todos, e você, com seu olho de Raio X, que consegue ver além, vai captar tudo isso. Busque meios para estar em equilíbrio enquanto esse furacão passa. Não deixe que abalem sua autoestima e autoconfiança. Evite o embate, fuja de discussões sem sentido.

Sagitário

A semana estimula você a resgatar amizades, se aprofundar em temas voltados ao autoconhecimento, pioneirismo e inovação. Sua criatividade estará muito forte, aproveite. Ótimo momento para intensificar ou retomar atividades físicas, cuidar da sua alimentação e beber mais água. Muito cuidado com o ímpeto de falar tudo o que pensa: isso pode gerar problemas.

Capricórnio

Você pode se desconhecer nesta semana: é possível se perceber mais avoado, ansiando por liberdade, não aceitando ordens, sensível aos comentários de pessoas próximas e irritado quanto a questionamentos sobre suas escolhas. Quando se perceber desse jeito, procure respirar fundo, se puder, dar uma volta, espairecer e até mesmo se exercitar. Lembre-se: tudo passa.

Aquário

A semana começa com a Lua transitando no seu signo, acentuando suas características, o que pode fazer você captar grandes ideias, sentir muita vontade de participar de algum projeto mais altruísta, se doar a alguma causa maior. Cuidado: as pessoas estão mais sensíveis e podem estranhar alguma colocação sua. Atividades ao ar livre podem ajudar a equilibrar a sua energia.

Peixes

Sua sensibilidade estará em alta e cabe a você zelar pela sua energia e ambientes – em especial sua casa. Pode se questionar sobre os rumos da sua vida e tomar decisões importantes. Tenha cautela e analise os dois lados da situação. Sua liderança estará forte e precisará ter paciência com quem estiver à sua volta. O óbvio precisa ser mostrado e dito.