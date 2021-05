Horóscopo da semana: “É hora de se libertar do passado e seguir em frente”

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase crescente passando para a cheia nos signos de Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. A energia que paira no ar é de xeque mate. Basta! Chegou! Pare de olhar para o passado e resolva seu presente para colher frutos no futuro. Se for para rever lembranças ou situações, que seja para ter certeza que as lições foram aprendidas e que não vão voltar.

Acontecerá nesta semana o primeiro eclipse lunar de 2021 na Lua cheia em Sagitário. O signo intensifica os impactos deste momento e mostra algo como maior do que é de verdade. Averiguar os fatos para não acabar comprando brigas que não são suas é uma boa ideia. O que não está bom precisa acabar.

É hora de expandir e de ampliar sua visão sobre a vida. Não dá para ser feliz sendo a mesma pessoa e fazendo tudo igual. Quem resiste a esse chamado de crescimento tende a sofrer. Chegou a hora de agir. Desengavetar aprendizados de cursos, imersões, mapa astrológico para colocá-los em prática e, assim, mudar o rumo da vida.

A semana pede amadurecimento. Esteja pronta para assumir nossas responsabilidades, seja na vida pessoal ou no trabalho.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Hora de se aprofundar para rever como conduz as tarefas, a rotina diária e analisar se concluiu projetos ou desistiu no meio. Algum fato pode ocorrer para revelar uma verdade. O momento pede organização e novos conhecimentos. Invista em tudo que puder para ajudar a trazer alicerces nesta nova fase que está chegando.

Touro

O momento é de forte xeque mate para você. Quanto mais apegado ao passado, mais a semana tende a ser dolorosa. Tudo com a intenção de encerrar ciclos e seguir em frente. Aproveite essa energia para conhecer pessoas novas, estudar e aplicar esse ensinamento. Esteja atento ao seu trabalho.

Gêmeos

A comunicação estará ressaltada nesta semana, sem falar na vontade de aprender algo novo. Uma nova oportunidade pode surgir para se aperfeiçoar ou até mesmo uma promoção no trabalho. Depende de você mostrar trabalho. Percebendo seu valor, você dará resultados concretos. É hora de almejar novos voos. Se desafie. Como você pode ir mais além de onde está?

Câncer

Existe uma grande armadilha que ronda você nesta semana: não se deixe levar pelas emoções. Com o eclipse lunar acontecendo na Lua cheia e no signo de Sagitário, tudo pode se mostrar à primeira vista maior do que é. Cautela na hora de tomar decisões, pois você pode estar mais impulsiva do que o normal. Se não conseguir sozinha, peça ajuda.

Leão

Hora de soltar o passado. Pode parecer estranho, mas uma parte de você tende a resistir a algumas mudanças. Se isso acontecer, se pergunte: por que não quero deixar algo ir? O que ganho? O que perco por manter? Momento de tomada de decisões que irão refletir em ganhos financeiros, trabalho e até mesmo em relacionamentos. Se abra para o novo.

Virgem

Com a configuração astral desta semana, toda e qualquer tentativa de controle tende a ser frustrada. Mude sua postura. Se abra para olhar o que há por trás de cada situação que esteja desagradando. Você tem tudo que precisa para resolver pendências, começando por uma postura mental. Cuidado com seus pensamentos.

Libra

A semana pode ser muito impactante para você que espera ter as melhores informações para tomar decisões e escolher um lado. O universo clama por evolução. Desapegue do que os demais escolhem e se concentre com você, naquilo que deseja, que seria o melhor para si mesmo agora. Hora de se reinventar.

Escorpião

Hora de renascer. Você pode se deparar com alguma verdade que precisa ser superada, transmutada e transformada em uma força. Toda crise chega para ensinar algo. Situações recorrentes revelam aprendizados em aberto que precisam ser encerrados. Mesmo que doa, chegou a hora de parar de procrastinar e mudar o rumo da sua vida daqui para frente.

Sagitário

O primeiro eclipse de 2021 acontece justamente no seu signo, o que fortalece o chamado para mudar e rever formas de conduzir sua vida, de aplicar ou ensinar o que sabe. Olhe para tudo o que conquistou e fez até este momento e trace novos objetivos. Cerque-se de pessoas que ajudem você a ser o que precisa para subir de nível. O trabalho pede sua atenção.

Capricórnio

Mudar não é algo simples para os nativos desse signo. A semana pode trazer situações delicadas para você se ver obrigado a resolver o que tem deixado de lado há tanto tempo. O momento pede que se reinvente, que faça novas escolhas, arrisque novos caminhos, se abra para aprender e ver sua vida por outros ângulos que não os seus.

Aquário

Mudar, deixar o passado para trás e seguir em frente não é algo difícil para você. O seu desafio é outro: é organizar e planejar toda essa transformação para que ela possa ter estrutura e se manter pelo tempo que for. A liberdade é resultado de muita organização, de honrar compromissos e prazos estipulados. O seu futuro depende das suas escolhas. Está em suas mãos.

Peixes

Não deixe que medos do passado turvem sua visão do que acontece hoje. O momento pede para renascer, se empoderar, assumir as rédeas e fazer da sua vida o melhor que pode – independente de onde esteja e dos recursos que tem. Que tal aprender algo novo? Aplicar esse conhecimento para aprimorar algo no trabalho? Surpreenda-se com a força que há em você. Use-a.

