Previsão astrológica para sua segunda (8)

A semana começa com a Lua em Capricórnio pedindo para olhar com carinho suas metas. Onde você quer estar daqui alguns meses. Está agindo de forma condizente? Aproveite a força desse signo para fazer seus objetivos se concretizarem.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

