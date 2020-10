Horóscopo Semanal: veja o impacto do Mercúrio Retrógrado no seu signo

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Por Aline Schulz - Atualizado em 9 out 2020, 18h43 - Publicado em 11 out 2020, 18h00

Embora Mercúrio entre em movimento retrógrado apenas nesta semana, no dia 13/10 e fica até 03/11, já estamos sentindo toda a sua força há alguns dias, ainda mais por ele estar nesse movimento nos signos de Escorpião e Libra. Fica o grande alerta para tudo o que envolva essas palavras: movimento, comunicação, contratos, viagens, falta de foco, mal-entendidos…

Redobre sua atenção, confira se seu e-mail foi enviado, se a pessoa recebeu sua mensagem e ela entendeu o que você gostaria de dizer. Na hora de marcar viagens: se puder adiar, adie, caso não, confira todos os detalhes mais de uma vez. É comum comprar a passagem para dia errado, o voo ser antecipado ou atrasar. Imprevistos estão para acontecer!

A Lua Minguante passa para a Nova nos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Inclusive, essa semana antecede o Sol entrar nesse último signo, o que faz as nativas de Escorpião estarem em um momento popularmente chamado de inferno astral. Se você estiver perto de uma delas, tenha calma, pois esses períodos não são simples… Ainda mais quando um planeta entra em movimento retrógrado nele. Entendeu?

O momento pede por recolhimento, olharmos para dentro e refletirmos sobre nossas palavras. O que é dito carrega verdade em si? Coerência? Equilíbrio e harmonia? O reinventar-se? Dê o seu melhor, faça sua parte, encontre nas entrelinhas o que te impede de ir além. Esteja em paz consigo mesma, nos relacionamentos e aceite aquilo que não pode ser controlado… Apesar de tudo isso, a sua paz é inegociável.

Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

As nativas desse signo podem se pegar mais irritadas que o normal porque esse período tende a ser mais enrolado e ela não suporta isso. Muito pelo contrário, quer as coisas resolvidas, andando, ou melhor, voando… Bom período para avaliar o que está em aberto, se algo ficou mal-entendido e na pressa ficou para trás. Retome e conclua. Esclareça e siga em frente. Atenção aos relacionamentos a dois nesta semana.

Touro

Estar com os pés no chão, trilhar um caminho com segurança, conquistar abundância e crescer sem perder de vista a qualidade de vida é uma das grandes metas. Ousar olhar adiante de tudo o que tem visto, por vezes desacomoda demais, mas é necessário. Aproveite esse momento para se reformular, observar se está vivendo a sua verdade, se a vida que você tem é a que gostaria de ter. Tome decisões baseadas também na sua paz.

Gêmeos

Com seu planeta regente entrando em movimento retrógrado você pode se perceber mais avoada, sem tanta concentração e, com isso, com menos capacidade de focar, de concluir uma conversa. Cuidado, porque essa postura pode colocar você em sérios problemas em todas as áreas da sua vida. O momento pede para silenciar mais e escutar. Evite gastos impulsivos. Nos relacionamentos, pergunte como eles estão… Ouça-os.

Câncer

Sua sensibilidade estará captando a energia do momento, o que pode fazer você ver e sentir coisas que superestime. Mostre que não gostou, mesmo que esteja se sentindo carente. Quando algo acontecer, pare, sinta… Perceba-se. Identifique se essa emoção já se revelou em outros momentos, com outras pessoas. Se a resposta for sim, isso revela uma lição não aprendida por você. Aprenda e liberte-se. Olhe para si.

Leão

Com a Lua passando no seu signo seu magnetismo estará em alta. Aproveite. Use-o para conseguir uma promoção, elogiar o parceiro ou para conquistar um novo amor. Cuidado para não defender cegamente quem não pediu. Certifique-se de que está do lado certo. Esteja atenta a sua comunicação. Analise suas opções para novos projetos e se reúna à pessoas que possam contribuir. Preste atenção aos detalhes.

Virgem

Não há como controlar o que está acontecendo. É necessário aceitar e lidar com o que se apresenta. Com seu planeta regente estando em movimento retrógrado, pode ser que você tenha a sensação de terem roubado seu chão. Sim, surpresas podem surgir, respire fundo. Não há nada que não possa ser adaptado e aprendido. Esteja aberta. Desafio: transformar esse limão em uma limonada. Topa?

Libra

Assuntos relacionados ao amor, às parcerias, cultivar projetos novos e se reinventar estarão em pauta. O alerta está em apenas deixar claro o que deseja, o que não quer, prazos, ter tudo isso bem alinhavado em cláusulas de contrato. Se não conseguir sozinho, peça ajuda. Muito cuidado com gastos quando não são investimentos. Gastar é investir mal. Se você investe bem, há retorno. Onde e com quem você está gastando e investindo? Avalie isto.

Escorpião

Essa semana antecede o Sol entrar no seu signo, o que faz você estar em um momento popularmente chamado de inferno astral. Hora de resolver pendências do ano passado e planejar seus próximos passos. Encerre ciclos porque um novo está chegando… O momento está pedindo reflexão, cautela, ainda mais com o planeta Mercúrio em movimento retrógrado no seu signo. Analise todas as áreas da sua vida.

Sagitário

Falar, viajar, estar em movimento, aprender, telecomunicações e mídias sociais são áreas que estarão afetadas?! Sim. Por isso todo cuidado é pouco. Use e abuse de uma aliada: a atividade física para desviar o foco. Tenha em sua mente a ideia de auditoria: verificar se aquilo que você quer é da forma que foi entendida. Os relacionamentos pedem atenção. Que tal organizar uma janta a dois? Quebrar a rotina dentro do possível? Surpreender?

Capricórnio

O mundo pirou? Pode ser que você, nativo do elemento terra, se pegue perguntando isso nesta semana. Sim, pessoas falando uma coisa e entendendo outra. Não cumprindo suas palavras dadas, não honrando seus compromissos. Em casa, não adianta fugir, será preciso encarar quem está lá, abrir o jogo, conversar e com muita cautela, verificar se foi entendido o que se quis dizer. Cuide da sua saúde.

Aquário

Encontrar o equilíbrio entre os interesses pessoais e coletivos e escolher entre momentos de lazer focados em si mesma ou ceder ao grupo estará em pauta. Como estamos todas recebendo a influência de Mercúrio em um movimento retrógrado, desenvolver mais paciência, tolerância e aceitação será uma boa ideia. Seria interessante organizar aquela área da sua vida enroscada para que, mais para frente, você não sinta o eco do contrário disso.

Peixes

Eita, naturalmente os nativos desse signo já sofrem com seu jeito de falar, imagina agora com o grande mensageiro dos deuses em movimento retrógrado? Delicado… O momento pede por um esforço extra para se comunicar, falar o que deseja. Dica? Treine. Pense o máximo possível antes de falar. Na dúvida, não fale. Pondere e depois, somente depois, se exponha. O momento pede cautela extra. Respire fundo. Vai passar…

