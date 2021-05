Horóscopo da semana: novidades à vista

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase Minguante passando para a Nova nos signos de Touro, Gêmeos e Câncer. Uma postura de recolhimento e reflexões está sendo pedida a todos nós. Parar para observar nossa natureza de emoções, se estamos estáveis ou instáveis emocionalmente falando. Dia 11 entramos na Lua Nova, que estará em Touro, e ela nos convida a perceber como nos sentimos ao apostar, não nos outros, mas em nós, na nossa individualidade, em criar projetos novos que satisfaçam os nossos desejos.

Vênus, deusa do amor, passa a transitar no signo de Gêmeos, incentivando a ampliar nossos relacionamentos, conversar com as pessoas e fazer novos amigos. No amor, tendemos a ser mais falantes, querer debater diversos assuntos que estimulam nossa capacidade intelectual e sermos ouvidos.

Júpiter, deus do céu e trovão e Zeus para os Romanos, passa a transitar em Peixes. Ele incentiva a busca por algo que explique sua existência e a estudar sobre temas como filosofia, espiritualidade, línguas, viagens… Isso nos motiva a fazer caridade, nos doarmos a uma causa, lutar por aqueles que “não têm voz”. Muito cuidado para não se meter em encrencas por causa disso. Acabar falando de forma impulsiva o que não deveria. O senso de Justiça divina tende a estar muito apurado nesse período.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

A semana incentiva você a interagir com pessoas, lapidar a habilidade da diplomacia e do equilíbrio nas relações. Bom momento para estudar, começar algum curso, ler um livro. Mais para o final da semana, a família pode solicitar a sua presença. Dê atenção a eles, pois poderão estar mais carentes. Oportunidades financeiras podem surgir pedindo sua atenção.

Touro

Como está seu ritmo de trabalho? Vida financeira? Está sob pressão? Se sua resposta for “não”, parabéns; se for “sim”, é hora de refletir sobre quais são os comportamentos que têm levado você a estar nesta situação. Resiliência, assim como dar limites e dizer “não”, será o aprendizado da semana. Descanse, cuide-se. Converse com pessoas e peça ajuda.

Gêmeos

Vênus nesta semana passa a transitar no seu signo, incentivando um aumento na vida social, assim como sua curiosidade em aprender algo novo. Nos relacionamentos, a conversa pode acontecer de forma leve: algo importante e que precisa ser dito pode ser esclarecido. A partir da metade da semana, a Lua estimula a criação de novos projetos e ideias. Aproveite.

Câncer

A semana começa recomendando o fortalecimento de laços com a família. Se estiver em um relacionamento a dois, criar momentos em que ambos possam conversar sem pressa. Você pode se perceber mais curiosa que o normal. Invista em conhecimento, novas experiências e expanda sua visão. Permita-se ao novo. Deixe-o entrar na sua vida.

Leão

Você pode se pegar mais caseira no início da semana, querendo curtir mais seu lar, descansar, estar com quem ama e está tudo bem. Siga seu coração. Mais para a metade da semana, o chamado será para sair, interagir, ampliar, crescer e traçar novos planos. O conhecimento pode ser um grande aliado para trazer novas ideias. Que tal fazer um curso?

Virgem

A semana começa trazendo oportunidades para ampliar seus ganhos financeiros. Esteja alerta aos sinais que chegarão para fazer o que é preciso. Mesmo que não tenha todas as informações que precisa para ter controle da situação, é hora de confiar e dar um passo na direção de novos projetos. Lembre-se, a vida não é controlável. Feito é melhor que perfeito.

Libra

Seu planeta regente, Vênus, passa a transitar no signo de Gêmeos, incentivando a conversa com o parceiro. Aproveite para criar o momento ideal para isso acontecer: um jantar, um café da manhã com mais tempo… Esteja atenta aos seus ganhos financeiros. Novos projetos estão para surgir. Aproveite e se alie a pessoas para acelerar resultados.

Escorpião

Não deixe que a teimosia atrapalhe você de ter momentos especiais a dois, com a família e até mesmo de ampliar a sua visão da vida. Pode se sentir tocada a olhar para algo que esteja inacabado ou obscuro. Ilumine suas sombras acolhendo-as com amor. Abra-se e esteja preparada para surpreender-se consigo e com sua capacidade de transformar um “limão em uma limonada“.

Sagitário

Seu planeta regente, Júpiter, passa a transitar nessa semana no signo de Peixes incentivando a viver experiências novas no autoconhecimento, participar de projetos filantrópicos e aprender por meio da troca. Talvez se sinta estranha por se perceber mais sensível que o normal. Esteja alerta à energia dos locais por onde passa e a como estão as pessoas com quem se relaciona.

Capricórnio

As finanças estarão em pauta nesta semana. É hora de olhar com atenção para onde tem investido boa parte do seu dinheiro e analisar se está trazendo o retorno que você deseja. Ótimo momento para aprender algo novo, participar de grupos de estudo, ajudar os menos favorecidos e repensar algum ponto da sua vida. O novo pede passagem. Deixe-o entrar.

Aquário

Você pode se surpreender por estar mais com os “pés no chão” no início da semana como, por exemplo, olhar sua vida financeira, precisar de exemplos para replicar algo. Oportunidades novas estão chegando. Esteja atenta. Ótimo momento para interagir com pessoas, aprender algo que traga uma nova perspectiva para um projeto em andamento.

Peixes

Com Júpiter passando a transitar no seu signo, você tende a se perceber mais alegre, espontânea e movida a um chamado interior. Siga esse chamado. Permita que ele revele seu próximo passo. Confie. Um novo ciclo está prestes a começar. Aceite-o. Invista em conhecimentos, abra-se para fazer novos amigos. Blinde sua autoconfiança. Reforce sua proteção.

*Aline Schulz – Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.