Horóscopo da semana: Vai começar o ano novo astrológico

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista.

Na última semana (astrologicamente falando) de 2020, a Lua segue na fase nova, nos signos de Áries, Touro e Gêmeos. Já Mercúrio passa a transitar no signo de Peixes, alertando aos ciclos que precisam ser encerrados.

O início do outono, também chamado de equinócio, acontece no dia 20 de março de 2021 e marca também o ano novo astrológico. Neste dia, o Sol entra na energia do signo de Áries, o primeiro do zodíaco.

Cada ano temos um planeta regente e este será regido por Vênus, a Deusa do Amor, que rege os signos de Touro e Libra. Isso significa que ano será meigo? De forma alguma. Devido a um marco astrológico, este ano de Vênus também poderá ser chamado de Aquariano ou Uraniano. Consequência? Uma enorme mudança, um verdadeiro xeque-mate para sermos transformados de fato.

Toda nossa estrutura de vida tende a ser mexida, incluindo aspectos da sociedade, formas de lidar com finanças, carreira, hábitos, alimentação e relações como um todo. E a transformação será permanente, não temporária. É hora de encerrar ciclos e encarar “o novo normal” que 2020 trouxe à tona. O conhecido não existe mais. Não há como voltar à vida de antes.

Reflita: quem você será depois dessa grande mudança proposta? Já identificou o que não faz mais sentido manter?

Confira a seguir as orientações, não apenas para a semana, mas para estar em sintonia com a vibração do seu signo em 2021:

Áries

As nativas deste signo, quando chegam a algum lugar, marcam sua presença por meio do seu pisar forte e decidido, sem deixar margem para dúvidas sobre sua autoridade. Muitos se sentem intimidados com essa postura, porém, em 2021, você tende a estar mais aberto, simpático e flexível. As pessoas notarão sua amabilidade e simpatia. Preste atenção ao impacto disso para avaliar quais mudanças são pertinentes, ponderando sobre o que vale manter e o que deve mudar. Surpreenda-se ao descobrir em si esta outra versão. Aposte nela.

Touro

Prepare-se, porque a vida tende a acelerar. Poderá parecer que tudo está indo muito rápido, mas você será desafiado a acompanhar as mudanças. Se resistir, poderá sofrer inicialmente. Porém, depois tudo tende a engrenar. Será um ano crucial para inovar na sua estrutura de vida. Organize-se antecipadamente. Comece a refletir agora sobre o que precisa mudar. Pare de aceitar o que não deveria e passe a impor limites. Posicione-se. Desta forma, vai evitar chegar ao extremo e acabar explodindo.

Gêmeos

Esteja ligada, pois as pessoas podem se abrir para você neste período, pedindo conselhos, dicas e até indicações. Mesmo que seja um ano de profundas mudanças, ele também exigirá manter os pés no chão. A organização permitirá que você tenha acesso à liberdade e conquiste tudo o que desejar. Os estudos estarão em pauta. Aprender algo novo e até mesmo sentir uma forte vontade de viajar e iniciar uma jornada de autoconhecimento são possibilidades.

Câncer

Nem sempre você conseguirá manter paz e harmonia à sua volta, com quem você ama, e está tudo bem. Altos e baixos fazem parte da vida e nos trazem propósito. Busque a lição oculta por trás das situações e se prepare para a grande libertação. Compreenda que nossas emoções e relacionamentos são ferramentas didáticas divinas para sermos pessoas melhores. Se não conseguir sozinha, saiba que é um ato de inteligência pedir ajuda. Não resista, faça o que for preciso e encerre esse ciclo.

Leão

Como rei da selva, empoderar-se e liderar de forma justa é algo natural. Neste ano, acrescente uma pitada maior para querer ser amada, admirada e respeitada. Por isso, proteja e blinde sua autoconfiança. Evite dar poder às pessoas quando o assunto for quem você é e quais as suas capacidades. Você decide sobre o que é ou não capaz de fazer. Não deixe que seus valores sejam corrompidos. Cada obstáculo é uma lição a ser aprendida, superada e transformada em força. Seja fiel a si mesma. Cuide-se.

Virgem

Para as nativas deste signo, aprender, reinventar-se e fazer diferente serão demandas recorrentes neste novo ano. Mudar será a palavra da vez. Estar aberta aos novos ciclos que estão chegando facilita tudo em todas as áreas. Foque nisso. A adaptação é uma habilidade que pode ser desenvolvida plenamente por você. Busque pessoas, interaja com elas dentro e fora do trabalho. Reveja crenças para fazer diferente. Questione-se: onde posso ir além? Quem pode me ajudar? Quando é hora de parar e passar a fazer?

Libra

Buscar e viver o amor é uma grande armadilha para você. Fica o alerta para que, antes de amar ao seu próximo, você se certifique de que ama a si mesma. A base de tudo está em você. Se atraímos pessoas enroscadas, se nos intitulamos sem sorte no amor, o problema não está nos outros, mas em nós. Somos um ímã, atraímos tudo o que acontece. Busque a origem disso e se liberte. Dizer “não” pode ser algo difícil, porém necessário. Você merece o melhor.

Escorpião

Não aprendemos a olhar primeiro para nós mesmas. Por isso, quando não estamos felizes com algo, buscamos no outro o preenchimento dessa lacuna, o que é uma armadilha, já que a resposta nunca está fora, mas dentro de nós. Este será o ano da grande mudança, que vai exigir coragem para encarar o que não está bem e o que não resolvemos. Será hora de colocar os pontos nos “is”. Pode ser que você precise mergulhar fundo para fazer isso, buscando respostas em outras existências para se libertar e seguir em frente.

Sagitário

A transformação está em pauta, por isso, estar aberta a aprender se torna fundamental. Para as nativas deste signo, chamadas de eternas estudantes, isto é algo natural. As lições virão tanto das pessoas quanto do conhecimento, das trocas e debates. Será importante filtrar tantas informações para ver qual delas aplicar primeiro. Tudo o que chegar até você tem um porquê: te ajudar a evoluir como pessoa ou inspirar o coletivo. Pense nisso!

Capricórnio

Mudar não é algo tão simples, mas é exatamente isto que será pedido. Em 2020, o chão sumiu sob os seus pés em várias áreas, porém, em 2021 você terá a chance de escolher qual é o solo que deseja semear. Para quem já está na segunda fase da vida, haverá um benefício a seu favor: o tempo certo para florescer iniciativas. Para quem está na primeira fase da vida, a lendária persistência e foco ajudarão você a ultrapassar possíveis obstáculos e alcançar suas metas. Reinvente-se.

Aquário

Com um ano fortemente marcado pelo seu planeta regente, será difícil ficar imune a todas as mudanças pedidas. Você estará ainda mais criativa, desejando manifestar sua individualidade e com muito mais vontade de estar em movimento do que antes. Porém, não se deixe levar apenas pelo ímpeto e não ancore tudo isso na sua vida. As pessoas mais próximas podem sentir sua falta, ficarem mais carentes. Nutra os laços que você mesmo conquistou.

Peixes

A vida pede mudanças, o que, para você, é sinônimo de autoconhecimento, de ser chamada a viver seu próximo passo da sua missão. Procure parar e refletir mais sobre o rumo que a sua vida está tomando. Ele está baseado em escolhas suas ou de outros? Deixar a vida te levar não vai encaminhá-la ao seu lugar, ao que é seu por direito. Será preciso tomar decisões, fazer sua parte. Confie na sua intuição, porém, não entregue tudo a Deus. Ele só tem nossas mãos para fazer aqui.

