Estamos em um momento delicado, que pede para que todos revejam a sua forma de agir, em especial de se comunicar. Hora de usar as palavras com equilíbrio, analisar cuidadosamente o que queremos dizer e o que estamos realmente dizendo.

Muitas vezes acreditamos que as pessoas nos compreenderam, porém, quando vamos conferir, percebemos que elas nem nos escutaram ou sequer entenderam. Em muitos casos, elas até acreditam que entenderam, mas na hora de falar sobre o que foi dito, se enrolam. Nós notamos que na verdade elas acharam que entenderam. Tudo isso favorece fortemente o mal entendido. Discussões desnecessárias que podem ser evitadas tanto na vida pessoal quanto na profissional.

Se já estiver vivendo essas situações ou quiser prevenir, será necessário atenção redobrada no momento de se posicionar. Conferir na hora que fala se realmente o interlocutor está atento, se entendeu ou se está fingindo escutar. Seu comportamento entrega isso. Basta observar.

Com muitos planetas entrando ou se mantendo em movimento retrógrado, Lua passando de Minguante para Nova, cabe a cada um de nós tomar os três cuidados a seguir:

1 – Refletir sobre o que quer da vida, se o que deseja surgiu de uma vontade sua ou dos demais. Se você está vivendo por si ou pelos outros. Hora de tomadas de novos rumos, com decisões maduras, parar de brincar e levar a vida a sério;

2 – Ter sua motivação, seus princípios e valores muito claros vai te ajudar a fazer o que é certo (mesmo os demais fazendo errado), agir com retidão, com foco e perseverança. Seja responsável e comprometida, isso manterá você firme no caminho daquilo que deseja, independentemente dos desafios que possam surgir;

3 – Buscar o conhecimento para ajudar a compreender o que sente em relação às pessoas do presente ou do passado (casos em aberto tendem a retornar). Refletir o porquê você age dessa maneira, para que você pare de ser a sua inimiga número 1. Tornar-se sua principal aliada demanda autoconhecimento, compreender porque nasceu, quais são os seus Acordos de Vida firmados para esta existência. Hora de descobri-los. Confira a seguir a influência do Céu para cada signo nesta semana:

Áries

Semana em que a vontade de fazer acontecer estará oscilando com momentos de estar em casa, juntinho das pessoas que gosta, batendo um papo gostoso. Estará em pauta a sua força para terminar o que começa. O que realmente você quer para si e o quanto está disposta a se dedicar para alcançar essa meta? Momento propício para rever as suas últimas iniciativas e ver se está na direção certa.

Touro

A configuração astral pede iniciativa, mas que pondere um pouco mais antes de expressar suas ideias e opiniões, para não ser mal interpretada. Se for o caso, escreva, tenha clareza primeiro para si e depois pontue com as pessoas envolvidas o que você quer ou não para si, no seu trabalho, na família ou na vida afetiva. Sua paciência poderá ser testada, se tiver clareza saberá como dar limites sem explodir.

Gêmeos

Semana em que o Sol entra no seu signo. Uma sensação de alívio pode aparecer porque um novo ciclo se inicia. Não se engane, será pedido clareza e objetividade para executar os seus próximos passos. Se você fez o tema de casa, sabe o que quer, será mais fácil. Não sabe? Então, corre, trace suas metas. Você é sua própria vigilante para concretizar esse objetivo. Perseverar sem se distrair. Em especial, não deixe a procrastinação dominar você.

Câncer

Situações mal resolvidas do passado podem voltar para que você coloque um ponto final nelas. Você pode evitar isso parando por si mesma e fazendo uma retrospectiva. Pare e reflita: por que cada item está em aberto? Mude sua visão sobre eles, ressignifique, revise a sua postura. Pondere as suas vontades e desejos, concilie iniciativas com momentos de relaxamento.

Leão

Quem nasceu para liderar não deveria manter uma postura igual ao passado. Novos tempos, nova forma de ser e agir. Repense suas decisões passadas e reavalie se cabe mantê-las hoje. A semana pode levar você da impaciência para uma certa preguiça. Organize a sua rotina para que tenha tempo para descansar, estudar, cultivar novos projetos e curtir sua vida íntima. Reforce a diplomacia nas suas palavras e atitudes.

Virgem

Ok, não era o que você esperava, mas é o que temos. O que pode ser feito para melhorar? O que pode ser implementado para fazer seus projetos acontecerem, mas você não está executando? A falta de foco e de perseverança podem ser os responsáveis. Você pode passar por momentos de autocobrança feroz. Cuide para descontar nos outros a sua insatisfação. Está em suas mãos a capacidade de ir além. Redefina metas e entre em ação.

Libra

Hora de tomar decisões. Você pode arriscar, mas com os pés no chão. Entenda que não há como estar 100% no controle do que acontece. Ter clareza do seu motivo e de onde quer chegar vai reforçar o seu foco. Converse com as pessoas e se assuma. Decida sem medo do julgamento alheio. Não ultrapasse seus limites, pare e descanse.

Escorpião

Com tudo o que está acontecendo, a reinvenção se torna vital. Não crescemos quando as coisas estão fáceis. Neste momento, surge uma força até então desconhecida por você e te ajuda a se reinventar. Você conseguirá tirar suas lições e seguir em frente. Respire fundo, pare, converse, cultive momentos a dois, planeje novos projetos. Faça do limão, uma limonada. Você consegue. Basta querer.

Sagitário

Reforce (ou retome) as atividades físicas nesta semana, pois você precisará dessa aliada para colocar para fora o excesso de energia física. Também será importante parar, descansar e rever o que conduz a sua vida. Ótimo momento para conversar com quem ama, trocar ideias e renovar os seus projetos de vida. Será necessário cultivar a perseverança, ser responsável do início ao fim. Reveja as decisões do passado.

Capricórnio

O momento pede para você buscar o novo. Para isso, será necessário rever projetos antigos, tanto os já concretizados como os que estão em andamento. Veja se eles se adequam ao que está vivendo agora. Talvez seja a hora de mudar. Reconsidere. Cuidado com a inflexibilidade e a teimosia para aceitar opiniões ou se expressar. Que tal tomar novas iniciativas? Tire um tempo para cuidar da sua vida pessoal.

Aquário

Você costuma estar à frente do seu tempo, contribuindo com ideias diferentes. Toda essa originalidade é muito valorizada neste momento coletivo que o planeta vive. A concretização do novo é fortemente solicitada, mas não perca de vista os seus valores. Seja ética, responsável e focada. Invista na tecnologia e no conhecimento. Reveja as suas escolhas do passado, reavalie e siga em frente.

Peixes

Com tantas mudanças pedidas e algumas até impostas, fica difícil para esse sensível signo conseguir separar o que é seu das demais pessoas. Pare nesta semana, reflita, olhe para o passado e veja os próximos passos. Desenhe o futuro conforme a sua vontade. Prepare-se para isso: estude, peça ajuda, mude de direção. Iniciativas serão bem-vindas, desde que tenha os pés no chão. Converse com quem já chegou onde você quer chegar.

