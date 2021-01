Horóscopo da semana: montanha-russa à vista!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com Vênus passando a transitar em Aquário, o que vai gerar um verdadeiro movimento pela busca de igualdade, liberdade e respeito dentro dos relacionamentos. Dependendo do seu signo, isso pode gerar discussões e até mesmo rupturas. Muito cuidado para não se arrepender depois.

A Lua está na fase cheia e passa para a Minguante nos signos de Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário – uma bomba, estando Mercúrio retrógrado. Afinal, os relacionamentos estarão em pauta e todo cuidado será pouco.

Preste atenção às suas palavras para não ferir quem você ama. Seu senso de justiça pode estar muito apurado nesta semana e fazer você defender quem não pediu. Essa postura pode ser mal interpretada e trazer confusão. Antes de querer ajudar, pergunte. Às vezes as pessoas dizem o que querem, porém, é da “boca para fora”.

Ótimo momento para estudar, fazer algum curso, ler, ensinar, compartilhar conhecimentos. Se puder, aventure-se em algo novo, diferente. Cuidado com o excesso de energia física, pois ela pode deixar você mais irritado. Se mexa, dance, caminhe, pule corda…

Será muito difícil mentir para você nesta semana. Pode ser que você se surpreenda com alguma descoberta. Algo do passado (até mesmo de outras existências) pode retornar e tirar sua tranquilidade. Lembre-se: nada chega até nós sem um propósito. Busque a lição oculta e resolva pendências. Se não conseguir sozinho, peça ajuda.

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Tenha cautela na hora de se expressar, principalmente se for de forma impulsiva. Se conseguir, afaste-se antes de falar o que não deve e se arrepender depois. A semana promete ótimos momentos a dois. Que tal surpreender o amado? Comprar uma lingerie? Propor uma aventura a dois? Pode surgir uma oportunidade para fazer um novo curso. Aproveite.

Touro

Com a Lua em Libra e Escorpião, seu planeta regente transitando em Aquário, os relacionamentos a dois vão pedir a sua atenção. Principalmente, novos posicionamentos. Você será estimulada a dizer não, posicionar-se e reivindicar o que merece: ser bem tratada. Com carinho, respeito e amor. Pode ver com clareza algo que a leve a encerrar um ciclo. Cuide-se.

Gêmeos

Você pode estar mais quieta, observando antes para depois querer falar. Aproveite para refletir sobre como tem conduzido seu dia a dia. Perceba onde você pode melhorar e invista nisso. A semana será incrível para conversar longamente com quem ama, aprender algo novo e compartilhar conhecimentos. Aprimore-se, tenha novas ideias e implemente-as no trabalho.

Câncer

Alerta total, pois você estará sentindo toda a intensidade dos astros nesta semana. Pode se sentir mais carente que o normal, com dificuldade de se expressar e acabar sendo incompreendida. Respire fundo. Se não conseguir administrar sozinha esse momento, busque o colo de quem você ama para extravasar suas emoções. Tudo passa. Sacuda a poeira e siga em frente.

Leão

A mentira tem pernas curtas, já diz o ditado popular. E nesta semana, em especial, isso ficará escancarado. Prepare-se, pois você pode se decepcionar com alguém, descobrir algo que tende a mexer profundamente com seu senso de justiça. Não tome nenhuma decisão precipitada. Converse com pessoas que a ajudem a ver o outro lado. Somente depois, aja.

Virgem

Nada passa batido na sua observação milimétrica. Com a Lua transitando no seu signo e em Escorpião, essa característica se acentua drasticamente. Aproveite para detectar gargalos no trabalho, perceber na expressão das pessoas que algo não está bom e melhorar sua rotina diária. Use a sensibilidade para dar apoio. Pode surpreender o amado na cama nesta semana. Viva suas fantasias.

Libra

Com a Lua no seu signo e o planeta regente transitando em Aquário, o seu parceiro pode levar um susto com você. Sim, pois você pode buscar estar mais livre, não gostar da cobrança ou se rebelar com alguns padrões sociais que tem seguido à risca nos últimos tempos. Boa semana para fazer algum tratamento estético, retomar ou começar algum curso.

Escorpião

Se a morte não é o fim, a infância não é o começo. Dito isso, as pessoas mais próximas a nós são nossos maiores professores. Elas estão perto de nós porque temos algo a melhorar. Não adianta reclamar, espernear ou gritar. Use sua inteligência, seja estrategista e alie-se a pessoas que te ajudem a solucionar os problemas. Ótima semana para fazer um tratamento terapêutico.

Sagitário

A semana é propícia para você se colocar no lugar do outro, olhar a vida por um ângulo diferente. Seja diplomática, lapide melhor cada palavra sua antes de falar. Aproveite para estudar, fazer algum curso, aprimorar-se em alguma área no trabalho. Ótimo momento para apimentar a relação a dois. Que tal aquela aventura? Quebrar a rotina? Surpreender o crush?

Capricórnio

Com uma semana intensa pela frente, você pode se estranhar pois deve estar mais sensível, observadora e expressar isso de uma forma mais exagerada. Algumas vezes não estamos avançando por não nos aliarmos a quem pode nos ajudar. Que tal destravar e ir além em algum setor da sua vida propondo uma parceria?

Aquário

Com Vênus passando a transitar no seu signo, fica o alerta para uma necessidade maior de liberdade nos relacionamentos. Cuidado para não se arrepender por causa de uma atitude impulsiva. Antes de fazer algo, coloque-se no lugar dele e veja se iria gostar. Que tal fazer uma videochamada (se não puder estar junto) para colocar a conversa em dia?

Peixes

Você naturalmente capta o que acontece ao seu redor. Com a configuração astrológica dessa semana, nada passará sem que você perceba. Você tende a ser mais observadora, detectando claramente mentiras ou se incomodando com o individualismo das pessoas. Por isso, pode se abalar ou ficar impaciente. Cuidado com suas reações. Posicione-se, seja clara e dê limites.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.