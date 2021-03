Horóscopo da semana: céu ou inferno, você escolhe 

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase cheia transitando nos signos de Libra, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Relacionamentos estarão em pauta e dependerá da forma como cada um lida com seus desafios para estarmos no céu ou no inferno pelos próximos dias. Por isso, decidi trazer dicas preciosas, que, se forem seguidas, vão te ajudar a evitar toda essa confusão. Veja só:

Comunicação

Lapide suas palavras, pense antes de falar e busque o equilíbrio. Nada de se anular como pessoa, muito menos ser sincera ou invasiva demais. Somente opine sobre algo ou alguém quando for perguntada. Do contrário, é melhor apostar no bico calado. Combinado?

Seja verdadeira

Escolha falar a verdade. O que é certo continua sendo certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. Antes de mentir ou ocultar algo para uma pessoa, saiba que as energias dos astros dessa semana vão revelar segredos, facilitando ver o que antes não se via com tanta clareza. Ande na linha, ok?

Exageros

Cuidado, pois o impacto de acontecimentos podem levar você a se isolar, mudar seu comportamento ou explodir de forma muito intensa. Resultado? Atitudes impulsivas que levam a arrependimentos.

Propósito de vida

Nada chega até nós sem trazer uma lição. Preste atenção a situações que se repetem, sentimentos que vão e voltam. Nada é por acaso. Deus não joga dados. Tudo é sincronizado para aflorar aprendizados. Identificou e não consegue resolver sozinha? Busque ajuda.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

A semana pede diplomacia e reflexão antes de agir. Tome cuidado para não acabar sendo impulsiva e se arrepender depois. Bom momento para estudar, aprender algo novo, fazer algum curso, se aprimorar. Hora de se destacar. Procure aplicar todos esses novos ensinamentos no trabalho. Brilhe e, se não gostarem, nem pense em apagar sua luz por causa deles, ok?

Touro

Dizer “não” é uma habilidade a ser lapidada. Imagine-a como um músculo: cada vez que você treina, fica mais forte. Não desista de si mesma. Muito cuidado com seu nível de paciência, pois ela pode chegar no limite máximo e acabar explodindo. E sabemos o que acontece quando você explode. Não é uma boa ideia, certo? Nem você gosta de se ver assim. Dê limite antes!

Gêmeos

Com a configuração astrológica da semana, você perceberá que sua forma de se expressar vai oscilar entre momentos mais quietos e outros extremamente falantes. Está tudo bem, certo? Relacionamentos pedem sua atenção. Que tal aquele diálogo estratégico para resolver situações? Anote tudo o que está pendente e exponha com calma e carinho.

Câncer

Sua sensibilidade estará mais apurada. Tende a se ressentir facilmente com discussões, mentiras e maus tratos (seja com crianças, animais e pessoas com mais idade). Nas emoções moram a sua grande força. Calibre-as para estarem equilibradas. Separe aprendizados pessoais dos demais. Lembre-se: afaste-se daquilo que tira sua paz, que não lhe faz bem.

Leão

Reivindique seus direitos com diplomacia e estratégia. Você pode estar certa, mas se ao falar for grosseira, tudo cai por terra. Pessoas mais experientes podem te ajudar, assim como aprender algo novo pode te trazer argumentos para chegar onde deseja. Observando as pessoas e seus comportamentos, você terá grandes respostas e insights.

Virgem

Você tende a se surpreender com sua imaginação e fantasias que podem surgir nesta semana. Sua libido pode estar em alta e é hora de aproveitar. Que tal quebrar a rotina? Apimentar a relação? Outro ponto favorável: ensinar. Compartilhe o que você sabe. Quem ensina aprende duas vezes. Você decide como e onde: pela escrita, fala ou em vídeo.

Libra

A semana começa com você sentindo mais vontade de estar junto da pessoa que ama ou sentido a falta de ter alguém ao seu lado. Muito cuidado com a armadilha oculta por trás dessa situação: baixa autoestima. Blinde sua autoconfiança. Esteja atenta aos seus pensamentos. Alguns que surgem na sua mente podem ser captados, ou seja, pode ser que eles nem sejam seus. Esteja alerta.

Escorpião

Tudo o que já realizamos no passado ou em outras existências está registrado em nossa essência. O que fizemos ou deixamos de fazer torna mais leve ou pesado nossos aprendizados. Chegou a hora de encarar de frente tudo aquilo que se repete seguidamente para colocar um ponto final no assunto. Como? Conversando com os envolvidos ou pedindo ajuda.

Sagitário

A justiça dos homens é diferente da justiça divina. Saiba separar para evitar discussões desnecessárias. Nem sempre você poderá fazer algo para ajudar e está tudo bem. Provavelmente o aprendizado esteja nesse ponto: aceitar aquilo que não pode mudar, que não depende de você. Cuidado com o excesso de sinceridade. Ótimo momento para investir em algum curso.

Capricórnio

Quando apostamos todas as nossas fichas em algo, acreditando que a nossa felicidade depende de alguém ou alguma coisa, o passo seguinte, mais cedo ou mais tarde, é a decepção e a frustração. Assuma seu poder de volta. Seja protagonista da sua história de vida. Cuide de você mesma. Não deixe que nada e nem ninguém diga que você não merece ser feliz. Merece sim, ok?

Aquário

A vida é feita de altos e baixos. Cada vez que você consegue superar e seguir em frente é uma vitória. Sinal que tudo o que tem aprendido foi colocado em prática. É o suficiente? Por enquanto sim. Porém, para ir mais além, novas habilidades precisam ser conquistadas. Chegou o momento de buscar por elas. Você escolhe como: cursos, conversas, terapia, leituras.

Peixes

Atenção: semana para reforçar sua proteção. Cuidado para não levar para casa problemas e acabar gerando discussões desnecessárias. Sua intuição estará muito forte. Esteja atenta e anote os seus sonhos, pois eles podem trazer revelações importantes. Chegou o momento de ter coragem para tomar atitudes e fazer o que é preciso para encerrar um ciclo. Faça sua parte.

