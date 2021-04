Horóscopo da semana: a faísca pode virar uma explosão!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua nova transitando nos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Hora de definir novos projetos, planejar sua concretização, conversar com quem pode te ajudar e contar com o apoio daqueles que amamos.

A partir da metade da semana, Vênus passa a transitar no signo de Touro. Com isso, estarão em pauta temas como o amor, formas de lidar com nossas finanças, alimentação, inclusive Urano está neste mesmo signo, se estamos abertos a mudanças ou apegados ao conhecido.

É hora de analisar o que se passa dentro do seu coração. Algumas vezes, por diferentes motivos, não colocamos para fora aquilo que gostaríamos de dizer. Sentimentos represados têm prazo de validade. Se não cuidarmos, se avolumam e nos levam a explodir por gotinhas… É a famosa “gota d’água” que faltava para transbordar o copo todo.

Lembre-se, um copo não enche de uma hora para outra. Por isso, neste momento, pergunto: você tem guardado mágoas e rancores? Há questões que estão marcadas a ferro e fogo na sua vida? Se sua resposta for “sim”, não deixe tudo isso crescer ainda mais. Hoje você consegue controlar, mas amanhã pode ser que não. Então, evite explosões antecipando essas coisas represadas. Resolva pendências e posicione-se.

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Convém ter cautela nesta semana. Você pode se sentir mais teimosa, impulsiva e desfocada. Esteja alerta ao trabalho para evitar perder prazos ou mudar de ideia antes de concluir a tarefa. Ótimo momento para estar a dois, dar aquela paquerada, mesmo à distância. Pode render grandes surpresas. Observe como está seu ritmo de vida, por exemplo, se estiver acelerado, é hora de descansar.

Touro

Com seu inferno astral prestes a dizer adeus, é hora de pensar no que deseja para o novo ciclo que está prestes a iniciar. Onde e como você deseja estar daqui a um ano? Seu planeta regente passa a transitar no seu signo, trazendo oportunidades de ganhos financeiros. Para aproveitá-las, será preciso mudar algumas posturas e fazer diferente. Topa?

Gêmeos

Com a Lua transitando no seu signo, você poderá sentir os pensamentos atordoados por causa da influência das emoções sobre eles. Evite brigar com seus sentimentos. Procure acolhe-los, afinal, cada sensação faz parte de você. Ótimo momento para conversar com pessoas que gosta ou que está paquerando. Uma ótima ideia pode surgir a partir de uma conversa com amigos.

Câncer

Aproveite o momento para organizar suas finanças, tirar um tempo para descansar ou fazer aquela jantinha especial… Mais para o final da semana a Lua passa a transitar no seu signo, o que estimula aquela videochamada com a família, rever álbuns, resgatar algo do passado, lembrar da sua história… Abrir-se poderá ser importante para seguir em frente. Pense nisso!

Leão

Apaixonada pelo que faz, sem perceber, pode acabar se fechando a novas possibilidades ou opiniões por acreditar cegamente nessa maneira de fazer. Esteja atenta e exercite a flexibilidade ao olhar de um outro ângulo certo projeto ou até mesmo um relacionamento. Cuidado com a gula, já que excessos podem gerar mal-estar.

Virgem

Assim como ver o que normalmente as pessoas não enxergam, ter os pés no chão é um dos seus grandes diferenciais. Não deixe que o medo do novo ou de perder o controle a impeça de ampliar seus horizontes. Arriscar faz parte da vida. Você está sendo convidada a expandir seu círculo de relacionamentos e fazer novos contatos. Quando foi que conheceu alguém pela última vez?

Libra

Seu planeta regente deixa um recado para você: atenção a tudo que for excessivo. Por exemplo, gastos, aquela comida ou doce que gosta, falar o que não deve ou acabar por entrar em uma fofoca sem perceber. Ótimo momento para ler sobre algo que ajude você a espairecer. Cultive momentos em família. Que tal dar aquele alô para alguns parentes?

Escorpião

A semana traz um recado importante para você: normalmente não vemos o caminho todo, mas à medida que fazemos a nossa parte recebemos pistas que nos mostram qual será o próximo passo a ser dado. Trata-se de estar atenta, identificar e confiar. Um grande teste pode surgir na área dos relacionamentos, da prosperidade e do trabalho.

Sagitário

Aprender é o que torna você uma eterna estudante, sempre jovem e capaz de compartilhar o conhecimento como poucos. Que tal nesta semana participar de um círculo de debate sobre algum tema do seu interesse? Tome cuidado com suas palavras para que elas não sejam mal interpretadas e acabem provocando confusões desnecessárias. Coloque-se no lugar do outro.

Capricórnio

O amor é resultado do primeiro amor, aquele que oferecemos a nós mesmas. Cuide-se, ame-se, seja sua melhor amiga e invista em você! Prepare-se, pois sua luz pode atrair olhares muito fortes. Paquere e permita-se curtir essas experiências. Para quem está comprometido, a semana promete momentos bem interessantes. Aproveite a troca a dois. Surpreenda e será surpreendida.

Aquário

Quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor. A colheita é proporcional à dedicação. Se você semeou com clareza, não terá surpresas. Do contrário, é hora de parar e refletir sobre seus próximos passos. O que realmente quer? Está vivendo como gostaria? Poderia ter mais? O que seria um sonho ousado neste momento?

Peixes

A semana pede para você respeitar seu ritmo. Se estiver cansada, vá dormir mais cedo. Abusou da alimentação, retome. Perdeu o foco, se corrija. Sobrecarregou? Diga “não”. Alguém foi grosseiro? Defenda-se. Acredite na força que brota do seu coração. Se tudo estiver acelerado ainda: pare, respire e se organize. Peça ajuda se for necessário.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.