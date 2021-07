Horóscopo semanal: fuja de brigas à toa, todos estarão sensíveis e mexidos

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase Crescente para a Cheia nos signos de Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário. A vida pode parecer uma montanha-russa. Em alguns momentos, você vai ansiar por liberdade, querer estudar, não assumir novas responsabilidades e, em outros, precisar de rotina, de organização, mergulhar no trabalho e nada mais.

Calma… Os astros estão mexendo com todos nós. Fique atenta para não brigar à toa, pois, assim como você, as demais pessoas também se sentirão extremamente mexidos e isso tende a afetar profundamente os relacionamentos e, até mesmo, turvar sua visão para oportunidades no trabalho. Respire fundo e tenha paciência. Vai passar!

O Sol passa a transitar no signo de Leão, estimulando os demais signos a serem leais, falarem a verdade, darem o seu melhor em tudo o que fazem e irem atrás dos seus sonhos, do que merecem. Tome cuidado para não comprar brigas que não são suas. A lealdade tem limites, ok?

Vênus passa a transitar no signo de Virgem, trazendo grandes armadilhas. Por isso, esteja atenta. Problemas à vista, principalmente quando essa configuração se alia à Lua em Capricórnio. Você pode se sentir mais fria, menos emotiva e mais racional. Os signos mais sensíveis podem se estranhar profundamente. A boa notícia é que essa capacidade de analisar as emoções pode revelar algo que você precisa encarar de vez: que a relação acabou e não faz mais sentido estar nela. É hora de tomar decisões.

Confira a seguir as previsões para cada signo.

Áries

Assumir compromissos pode trazer um peso desnecessário para você. Mude sua forma de ver as situações, torne-as leves, simplifique. Busque ajuda para fazer aquilo que não gosta. Existem outras alternativas. Muito cuidado com os relacionamentos para não acabar falando demais. Alguém pode se ressentir e virar uma briga que poderia ter sido evitada.

Touro

Cuidado com a teimosia nesta semana. Mudanças são necessárias e é preciso aceitá-las. Evite sofrer em vão. Lide com o que aparece. É mais produtivo e vai trazer paz. Toda a vez que queremos antecipar os fatos, tendemos a perder o sono por coisas que normalmente nem acontecem. Você decide, está em suas mãos!

Gêmeos

Tão importante quanto aprender coisas novas é colocá-las em prática na sua vida. A semana inicia pedindo o aprimoramento como ser humano para depois expandir, usando-o nos relacionamentos mais íntimos e até mesmo no seu trabalho. Cuidado redobrado com a impulsividade em suas palavras. Uma dica: foque em terminar algo que tenha começado.

Câncer

Você pode se estranhar nesta semana por se perceber mais fria, objetiva e, até mesmo, focada mais no trabalho que na vida pessoal. Tudo certo, coerente com os movimentos dos astros. Aproveite para surpreender colegas e até mesmo seu chefe. Algum curso pode surgir. Faça, principalmente se ele ajudar você a alcançar uma promoção ou aumento de salário.

Leão

Feliz novo ciclo! Com o sol passando a transitar no seu signo, você pode sentir um alívio muito grande (Tchau Inferno Astral!). O momento está propício para traçar metas. Onde você deseja estar daqui a um ano? E, para isso acontecer, será preciso ajuda? Quais estratégias serão necessárias para se assegurar que essa meta seja alcançada? Pense grande, ok?

Continua após a publicidade

Virgem

Vênus passa a transitar no seu signo o que estimula a diplomacia, a capacidade de olhar o outro lado das pessoas e situações com simpatia. Você pode sentir nascer uma vontade de estar mais belo, investir em si mesma e até mesmo na sua casa. Faça isso: cuide-se, torne mais bonito o lugar onde está. Observe o impacto disso em quem estiver à sua volta.

Libra

Seu planeta regente passa a transitar em Virgem e isso pode revolucionar sua forma de se relacionar no dia a dia. Cuidado com a armadilha de criticar as pessoas que estão mais perto de você. Será preciso aceitar que não somos perfeitos, tomar consciência do que é ou não aceitável entre quatro paredes. A verdade pode surgir forte e a tomada de decisão inevitável.

Escorpião

Intensidade, profundidade e capacidade de ver além dos demais: algumas das inúmeras características que nesta semana serão potencializadas. Use-as para se destacar no trabalho, blindar sua autoconfiança e ser você mesma. Lembre-se: quem ousa ser tudo o que nasceu para ser, brilha, e nem sempre essa luz é bem-vinda às pessoas ao seu redor. Brilhe igual, ok?

Sagitário

Você está sendo chamada a subir para o próximo nível. É hora de crescer e para isso é preciso expandir horizontes, assim como se estruturar para essa nova fase, tanto pessoal quanto profissional. Organize suas tarefas, tenha clareza do que precisa ser feito para dar esse passo importante. Alerta: certifique-se de quem esteja perto esteja de fato torcendo pelo seu sucesso.

Capricórnio

O que deu certo no passado não necessariamente tende a dar certo depois de algum tempo. Cuidado para não ficar obsoleta por estar apegada a algo. O momento pede por inovações. O mercado de trabalho, tecnologias estão sempre mudando. Quando foi a última vez que você se atualizou? Se abriu para o novo? Se dispôs a implementar algo diferente? A decisão é sua.

Aquário

Tão importante quanto inovar é colocar elas em prática. A semana pede para você se organizar, planejar seus passos, concretizar e não parar projetos no meio. A liberdade que tanto anseia anda de mãos dadas com ter uma vida estruturada. Do contrário, viramos prisioneiros. Por exemplo, quem não tem dinheiro para pagar suas contas não é livre. Muito menos capaz de ajudar…

Peixes

Hora de agir, romper com paradigmas, focar em projetos e ser mais criteriosa na hora de escolher parceiros. Calcule seus passos, peça ajuda e conquiste uma meta que há tanto tempo você almeja. Não se iluda, alguns acharão que é sorte. Não se abale por causa disso. Nem todos estão preparados para fazer o que é preciso para ter sucesso. Aceite e desapegue.