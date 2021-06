Horóscopo da semana: Para cobrar, faça você primeiro!

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase cheia passando para a Minguante nos signos de Aquário, Peixes, Áries e Touro. Impacto à vista: Vênus passa a transitar no signo de Leão, trazendo à tona temas como autoestima, amor próprio, lealdade a dois e a si mesmo.

É chegada a hora de avaliar se o relacionamento que está é o que você merece. Essa configuração pode ajudar a ver o que não está vendo. Percebeu que seu relacionamento não é tão bacana quanto acreditava que era? Hora de fazer ajustes. Converse, pontue e dê limites.

Ótima semana para encontrar os amigos (se puder, claro), no mínimo marcar aquela videochamada para matar a saudades, colocar a conversa em dia e dar boas risadas. Inclusive, respostas podem vir de lugares e pessoas inesperadas. Esteja atenta.

Os astros incentivam a busca pelo autoconhecimento para compreender a origem dos seus desafios, se libertar de lições para seguir em frente. Terapia Vibracional pode ajudar a entender porque você não consegue superar esse problema. Peça ajuda.

Cuidado com a impulsividade, pois ela pode levar você a falar o que não deveria, se precipitar ao emitir um julgamento sobre algo ou alguém. Pode se perceber impaciente. Dica: gaste energia física, se exercite. Mais para o final de semana, que tal aquele dia para quebrar a rotina? Descansar mais… Testar uma receita nova… Não ter compromisso nenhum? Experimente…

Confira a seguir as previsões para cada signo:

Áries

Alerta à impulsividade, à impetuosidade e ao excesso de energia física. Se sentiu impaciente? Irritada? Afaste-se ao máximo que puder das pessoas. Luz amarela piscando para o pedido de atenção para não tomar atitudes que possa se arrepender depois. Se possível, dê uma volta… Vá até o banheiro, respire fundo… Mexa-se: ande de bicicleta, corra.

Touro

Sua sensibilidade ao que se passa ao seu redor estará muito apurada. Fique atenta para evitar sofrer por aquilo que não é seu. Urgente dar limites nessa semana. Quando algo acontecer e isso não for do seu agrado, antes que fique forte demais, pontue, converse e se posicione. Fugir dos problemas não resolve eles, na verdade, os piora.

Gêmeos

Em função dos astros, nesta semana você pode sentir mais dificuldade em raciocinar e articular de forma clara suas palavras. Dica: Pense antes de falar, anote no papel pontos importantes, monte uma sequência lógica e a siga à medida que for falar. Planeje suas tarefas diárias. Observe se foi dado tempo o suficiente para elas serem desenvolvidas. Organize-se antes e tudo fluirá…

Câncer

Lágrimas podem rolar mais facilmente nesta semana. Calma, vai passar… Esteja atenta para que suas emoções não turvem sua visão das pessoas, oportunidades no trabalho e no amor. Quem é a pessoa que você confia? Abra seu coração para ela. Peça ajuda para entender o que se passa e, principalmente, para agir de forma correta.

Leão

Com Vênus passando a transitar no seu signo, seu magnetismo estará bem acentuado. Para quem é solteiro, ótimas oportunidades podem surgir (aproveite). Para quem está em um relacionamento, novidades entre quatro paredes podem tirar seu fôlego. Ótimo momento para investir em ideias novas. Sua criatividade estará muito forte. Onde você pode inovar?

Virgem

Chega de deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. É hora de dar seu melhor no aqui e agora. O seu futuro depende do que você faz hoje. Os astros dão aquela forcinha extra para implementar algum projeto que esteja há muito tempo parado. Lembre-se: não há como controlar todas as variáveis. Algumas delas somente serão percebidas quando saírem do papel.

Libra

O seu planeta regente passa a transitar em Leão, tornando você mais magnética, atraente e sedutora. Ótimo tanto para solteiros quanto para comprometidos.Você tenderá a ser mais leal e verdadeira que nunca. Cuidado com joguinhos de ciúmes. Afinal, ter ciúmes não é prova de amor e sim de insegurança. Trabalhe sua autoestima. Fortaleça esse músculo, ok?

Escorpião

Muito cuidado com o radicalismo e a teimosia nesta semana. Seria interessante desenvolver a diplomacia, usar sua inteligência de forma estratégica para evitar problemas, cair em armadilhas e, principalmente, acabar se isolando à toa. Esteja atenta às oscilações de humor: o motivo pode estar no ambiente ou em pessoas. Reforce sua proteção energética.

Sagitário

Alerta vermelho para a tomada de ações de forma muito abrupta, sem pensar muito e motivadas por desafios vindos de alguém. Pondere. Não se deixe levar pela empolgação do momento. Analise os dois lados da situação antes de decidir. Se não conseguir sozinha, peça ajuda. Astros convidam a mergulhar no autoconhecimento (fazer algum curso, Mapa Astral, leitura…).

Capricórnio

Muito cuidado para a teimosia não impedir você de perceber oportunidades que tendem a chegar até você nesta semana. Esteja aberta para o novo. Lembre-se: tudo, em algum momento, segue em frente e para isso é fundamental aceitar. Somente depois será possível se reinventar, se adaptar e colher os resultados dessa nova fase. Preste atenção aos sinais

Aquário

Sua capacidade de criar e inovar estará muito forte. Carregue junto de você um bloquinho para anotar todas elas. Evite pensar na hora de registrar. Depois, você analisa o que é ou não aproveitável nesse momento, tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Procure pessoas para se aliar. Una forças com quem pode acelerar a concretização das suas ideias.

Peixes

Somos responsáveis pela nossa energia. Atenção redobrada para se observar, identificar a vibração das pessoas e lugares. Blinde sua autoconfiança, queime incensos, ore, se aplique Reiki… Faça o que sabe para manter sua sintonia conectada aos seres de luz. Essa postura será determinante para evitar mal entendidos, irritação e cair em armadilhas desnecessárias.

Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br