Conselho astrológico desta quinta-feira (24)

A Lua passa a transitar em Capricórnio e nos incentiva a olhar mais para o trabalho. O momento pede um balanço em torno de metas, planejamento e eficiência. Se você fosse sua chefe, você se contrataria? Aproveite o dia para reconhecer seu valor neste dia, combinado?

