Um hino à amizade, nascido do amor mais puro e eterno

Há 35 anos, James Taylor encantou o Brasil (e o mundo) ao cantar para mais de 200 mil pessoas, no Rock in Rio, a canção que foi escrita para ele e é sua assinatura, “You’ve Got a Friend”. A voz suave e o violão fizeram dela um clássico. A música é fruto de uma relação de amor e de amizade com a cantora e compositora Carole King.

Carole é uma das artistas mais importantes da música americana e internacional. Excelente compositora, ela criou inúmeros clássicos que cantam desde o empoderamento feminino ao amor não correspondido. O álbum “Tapestry” é uma obra comum na coleção de quem ama música. ‘You’ve Got a Friend” faz parte dele.

A história de “You’ve Got a Friend” surgiu de um divórcio. Carole começou sua carreira apenas como compositora, escrevendo música para outros artistas. Seu parceiro era seu marido, Gerry Goffin, mas eles se separaram em 1969, quando Carole investiu na própria carreira de cantora. Ela conheceu o então cantor em ascensão, James Taylor, e se apaixonou por ele.

Taylor tinha um passado trágico. Viciado em heroína, ele estava depressivo desde o suicídio de sua ex-namorada, Suzanne Scnherr. O mega-sucesso “Fire and Rain” foi escrito nesse período de tristeza e o cantor ganhou seu primeiro Grammy nessa época.

O romance com Carole foi curto, mas aprovado pelo público, que ficou triste ao saber do rompimento. É que, segundo o cantor, o vício venceu o amor. Ele estava ainda muito envolvido com as drogas e não queria fazer com que Carole sofresse. Mesmo com o coração partido, ela se manteve amiga dele. Carole embarcou na produção de “Tapestry” e incluiu a canção de despedida que escreveu para o ex. “Escrever a música foi o mais próximo de pura inspiração que já experimentei. Ela se compôs sozinha. Foi escrita por algo fora de mim, através de mim”, disse a compositora.

James Taylor se encantou com “You’ve got a Friend” e pediu para gravá-la. Carole permitiu e assim o mundo se apaixonou pela versão dele, que é a mais conhecida de todas, batendo recorde de vendas. A amizade dos dois artistas se mantém até hoje, sendo que gravaram e fizeram turnês juntos, em 2007. Há três anos, eles subiram ao palco na festa de 80 anos da amiga, Jane Fonda.

Hoje (30), a compositora postou um #tbt com uma foto dela com Taylor, durante as gravações de “Tapestry”.

Carole não estava mentindo quando afirmou, “Você tem uma amiga, Não é bom saber? Você tem uma amiga” (veja letra completa abaixo)

Você Tem Uma Amiga (tradução)

Quando você estiver deprimido e confuso

E precisar de uma mão amiga

E nada, nada estiver dando certo

Feche os olhos e pense em mim

E logo estarei aí

Para iluminar até mesmo suas noites mais sombrias

Apenas chame meu nome

E você sabe, onde quer que eu esteja

Eu irei correndo, oh sim

Para te ver novamente

Inverno, primavera, verão ou outono

Tudo que você tem a fazer é chamar

E estarei aí, sim, sim, sim

Você tem uma amiga

Se o céu acima de você

Ficar escuro e cheio de nuvens

E aquele antigo vento norte começar a soprar

Mantenha a calma e chame meu nome em voz alta

E logo estarei batendo na sua porta

Apenas chame meu nome

E você sabe, onde quer que eu esteja

Virei correndo para te ver novamente

Inverno, primavera, verão ou outono

Tudo que você tem a fazer é chamar

E eu estarei aí, sim, sim, sim

Ei, não é bom saber que você tem uma amiga?

As pessoas podem ser tão frias

Elas te magoarão e te abandonarão

Bem, elas tomarão sua alma se você deixá-las

Ah, sim, mas não permita

Apenas chame meu nome

E você sabe, onde quer que eu esteja

Virei correndo para te ver novamente

Oh, querido, você não sabe, que

no inverno, primavera, verão ou outono

Ei, agora tudo que você tem a fazer é chamar

Senhor, eu estarei aí, sim eu estarei

Você tem um amiga

Você tem um amiga

Não é bom saber que você tem uma amiga?

Não é bom saber que você tem uma amiga?

Você tem uma amiga

You’ve Got a Friend (em inglês)



When you’re down and troubled

And you need a helping hand

And nothing, whoa nothing is going right

Close your eyes and think of me

And soon I will be there

To brighten up even your darkest nights

You just call out my name

And you know wherever I am

I’ll come running, oh yeah baby

To see you again

Winter, spring, summer or fall

All you got to do is call

And I’ll be there, yeah, yeah, yeah

You’ve got a friend

If the sky above you

Should turn dark and full of clouds

And that old north wind should begin to blow

Keep your head together and call my name out loud

And soon I will be knocking upon your door

You just call out my name

And you know wherever I am

I’ll come running, oh yes I’ll to see you again

Winter, spring, summer or fall

All you go to do is call

And I’ll be there, yeah, yeah, yeah

Hey, ain’t it good to know that you’ve got a friend?

People can be so cold

They’ll hurt you and desert you

Well they’ll take your soul if you let them

Oh yeah, but don’t you let them

You just call out my name

And you know wherever I am

I’ll come running to see you again

Oh babe, don’t you know about

Winter, spring, summer or fall

Hey now, all you’ve go to do is call

Lord, I’ll be there, yes I will

You’ve got a friend

You’ve got a friend

Ain’t it good to know you’ve got a friend

Ain’t it good to know you’ve got a friend

You’ve got a friend