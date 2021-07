A sororidade e amor maduro em uma série sobre futebol

Ted Lasso é uma série que facilmente pode ser vendida como sendo “sobre futebol” ou sobre “diferenças culturais”, mas não é. Fica a dica para as leitoras: também é para nós, mulheres. Talvez até mais do que para os homens.

A história é simples. Ted Lasso é um técnico de futebol americano que aceita o desafio de treinar um time de futebol inglês, o Richmond FC, mesmo sem nenhuma experiência prévia. Uma vez em Londres, terá que superar os preconceitos, lidar com os egos dos jogadores, com a pressão da torcida e o risco de rebaixamento do time.

Ted é um homem que acredita em pensamentos e atitudes positivas e, aos poucos, parece conseguir virar o jogo. Dito tudo isso, ele não é o grande segredo da série da Apple TV Plus, mas sim a personagem Rebecca Welton, a dona do clube.

Rebecca é uma mulher de 46 anos que depois de 12 anos de casamento foi trocada por outra mais jovem. SPOILER, é ela quem decide contratar Ted Lasso justamente como um ato de vingança contra o ex-marido. É que na divisão de bens do divórcio, Rebecca ficou com o time de futebol profissional que é o grande orgulho do ex. Por essa razão, quer secretamente destruí-lo.

Porém, como frequentemente acontece, no processo de vingança redescobre valores que mudam sua visão da vida. A começar pela improvável amizade com a “Maria chuteira” de plantão, vivida por Juno Temple. A sororidade feminina é natural, é divertida, é emocionante até.

As duas se ajudam, se descobrem, se apoiam e recomeçam a vida. Embora não sejam par romântico, há a torcida pela relação de Rebecca e Ted como algo a mais. Afinal, o técnico também passa por um divórcio doloroso e é bem óbvio que o par deveria estar junto. Mas a série evita essa obviedade, pelo menos por hora.

Há uma curiosidade a mais sobre Rebecca. É a interpretação precisa – e premiada – de Hannah Waddingham, atriz de teatro que PASMEM, foi a assustadora Septa Unellade Game Of Thrones. Inesquecível com o gif “shame, shame, shame”. Hannah transmite vulnerabilidade, tristeza, mágoa, revolta e esperança, mas, acima de tudo, sua o reencontro de uma mulher com sua feminilidade. Com humor, sempre.

A segunda temporada de Ted Lasso está para estrear ainda esse mês e já se fala em uma terceira. E espero que compartilhem a receita dos biscoitinhos que ele cozinha para conquistar a confiança de Rebecca. Já conquistou a minha!